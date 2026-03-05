Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Πόσοι αλλοδαποί κρατούνται σήμερα στις ελληνικές φυλακές και για ποια αδικήματα
Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή καταγράφουν την κατανομή αλλοδαπών κρατουμένων ανά αδίκημα και υπηκοότητα.
Στατιστικά στοιχεία από το 2020 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026, για τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ανά αδίκημα και υπηκοότητα, διαβιβάστηκαν στη Βουλή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις 29 Ιανουαρίου 2026 οι αλλοδαποί κρατούμενοι ανέρχονταν σε 6.939, σε σύνολο 13.530 κρατουμένων στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα.
Με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οι περισσότερες περιπτώσεις αλλοδαπών κρατουμένων αφορούν αδικήματα μεταφοράς αλλοδαπών, με 2.462 κρατούμενους.
Ακολουθούν:
1.365 για αδικήματα ναρκωτικών
602 για κλοπή (περιλαμβάνεται και η διάρρηξη)
485 για ληστεία
308 για εγκληματική οργάνωση
244 για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
132 για βιασμό
129 για απόπειρα ανθρωποκτονίας
94 για συμμορία
92 για παράνομη παραμονή
Όσον αφορά την υπηκοότητα των αλλοδαπών κρατουμένων, τα στοιχεία της 29ης Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι οι περισσότεροι είναι αλβανικής καταγωγής (1.567).
Ακολουθούν:
499 πακιστανικής καταγωγής
497 αιγυπτιακής καταγωγής
328 σουδανικής καταγωγής
303 αφγανικής καταγωγής
Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στην πρώτη πεντάδα υπηκοοτήτων αλλοδαπών κρατουμένων.
Τα δεδομένα τα έστειλε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη.
Τα δεδομένα τα έστειλε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη.
