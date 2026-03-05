Πόσοι αλλοδαποί κρατούνται σήμερα στις ελληνικές φυλακές και για ποια αδικήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικές φυλακές Κρατούμενοι φυλακές Αλλοδαποί

Πόσοι αλλοδαποί κρατούνται σήμερα στις ελληνικές φυλακές και για ποια αδικήματα

Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή καταγράφουν την κατανομή αλλοδαπών κρατουμένων ανά αδίκημα και υπηκοότητα.

Πόσοι αλλοδαποί κρατούνται σήμερα στις ελληνικές φυλακές και για ποια αδικήματα
20 ΣΧΟΛΙΑ
Στατιστικά στοιχεία από το 2020 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026, για τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ανά αδίκημα και υπηκοότητα, διαβιβάστηκαν στη Βουλή.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις 29 Ιανουαρίου 2026 οι αλλοδαποί κρατούμενοι ανέρχονταν σε 6.939, σε σύνολο 13.530 κρατουμένων στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οι περισσότερες περιπτώσεις αλλοδαπών κρατουμένων αφορούν αδικήματα μεταφοράς αλλοδαπών, με 2.462 κρατούμενους.

Ακολουθούν:

1.365 για αδικήματα ναρκωτικών

602 για κλοπή (περιλαμβάνεται και η διάρρηξη)

485 για ληστεία

308 για εγκληματική οργάνωση

Κλείσιμο
244 για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

132 για βιασμό

129 για απόπειρα ανθρωποκτονίας

94 για συμμορία

92 για παράνομη παραμονή

Δείτε εδώ αναλυτικά τους κρατούμενους ανά αδίκημα


Κατανομή ανά υπηκοότητα

Όσον αφορά την υπηκοότητα των αλλοδαπών κρατουμένων, τα στοιχεία της 29ης Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι οι περισσότεροι είναι αλβανικής καταγωγής (1.567).

Ακολουθούν:

499 πακιστανικής καταγωγής

497 αιγυπτιακής καταγωγής

328 σουδανικής καταγωγής

303 αφγανικής καταγωγής

Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στην πρώτη πεντάδα υπηκοοτήτων αλλοδαπών κρατουμένων.

Δείτε εδώ τον αριθμό αλλοδαπών κρατούμενων ανά υπηκοότητα


Τα δεδομένα τα έστειλε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη.
20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης