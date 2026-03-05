Επιχείρηση του ελληνικού FBI για απάτες με κρυπτονομίσματα: Είχαν βγάλει πάνω από 1 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 12 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Κρυπτονομίσματα Ελληνικό FBI

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για απάτες με κρυπτονομίσματα: Είχαν βγάλει πάνω από 1 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 12 συλλήψεις

Προσέγγιζαν τα θύματά τους, υπόσχονταν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και κατακρατούσαν τα χρήματα καταφέρνοντας να αποκομίσουν ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για απάτες με κρυπτονομίσματα: Είχαν βγάλει πάνω από 1 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 12 συλλήψεις
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες με κρυπτονομίσματα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις και έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια στην Αττική και στην Κρήτη. Από τις 12 συλλήψεις οι 3 έγιναν στην Αθήνα, 6 στο Ρέθυμνο και 3 στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εργάζονταν πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση εδώ και καιρό λόγω της πολυπλοκότητάς της.

Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα θύματά τους, υπόσχονταν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και κατακρατούσαν τα χρήματα καταφέρνοντας να αποκομίσουν ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
