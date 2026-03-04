Απογοητευτικές εικόνες από καταφύγια στην Κύπρο: Σε πάρκινγκ πολυκατοικιών, αποθήκες και... κοτέτσια



SMS: Τρία μηνύματα, μια καθυστερημένη αφύπνιση



Οι σειρήνες λειτουργούν με ηλεκτρισμό



SafeCY: Αμφίβολο αν χωράς



Κίνητρα στους ιδιώτες και νέες σειρήνες

Ουσιαστικά ενημέρωσαν «προληπτικά» μετά το περιστατικό. Και επειδή η Κύπρος έχει μνήμη που λειτουργεί μόνο με εξωτερικό ερέθισμα, σήμερα προστέθηκε και η χρήση της τεχνολογίας.Σήμερα τέθηκε σε λειτουργία σύστημα μαζικήςστα κινητά, σε συνεργασία με παρόχους τηλεπικοινωνιών, με δοκιμή γύρω στις 19:00. Τα τρία δοκιμαστικά μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν περιγράφουν, συνοπτικά, τρία στάδια. Οδηγίες αυτοπροστασίας (προς υπόγειο ή ασφαλή εσωτερικό χώρο), ενημέρωση ότι διερευνάται περιστατικό ασφαλείας, και τελική ειδοποίηση λήξης.Ως ιδέα είναι σωστή, αλλά ως timing είναι αποκαλυπτικό της έλλειψης προετοιμασίας. Τέτοια συστήματα δεν στήνονται όταν ακούγονται οι σειρήνες.αφού λειτουργούν με ηλεκτρισμό και αν υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης κανένας δεν θα ακούσει τίποτα. Το κράτος λέει ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία εδώ και καιρό, αλλά υπήρξαν διαδικαστικές εμπλοκές και επανασχεδιασμός προδιαγραφών, ώστε να αποφευχθούν προσφυγές στη δικαιοσύνη.Ο πολίτης, βέβαια, δεν ζει με προδιαγραφές και ιδιαιτέρως την στιγμή του κινδύνουΗ εφαρμογή SafeCY υπάρχει ως. Όμως, ακόμη και σε ενημερώσεις που καταγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της, επισημαίνεται ότι δεν παρέχει πληροφορίες για το αν ένα καταφύγιο είναι πλήρες.Με άλλα λόγια, μπορείς να βρεις το καταφύγιο, αλλά δεν ξέρεις αν... χωράς. Και μέσα σε μια κρίση, αυτή η διαφορά δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το μισό της έννοιας «καταφύγιο».Επίσης πολλά «καταφύγια» δεν είναι χώροι μακράς παραμονής. Είναι. Όμως τότε χρειάζεται ακόμη πιο σοβαρή συζήτηση για χωρητικότητα, υγιεινή, πρόσβαση, άτομα με αναπηρίες, παιδιά, ηλικιωμένους. και όχι απλώς ένας χάρτης με τελείες.Ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε ότι θα δοθεί εντολή, ώστε σεπου χτίζονται να ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες, με κίνητρα (όπως επιπλέον συντελεστή δόμησης), να διαθέτουν περισσότερο υπόγειο χώρο για καταφύγια.Στο ίδιο πακέτο συζήτησης μπαίνει και η αναβάθμιση του συστήματος σειρήνων και η λειτουργία Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, που παρουσιάζεται ως κρίσιμο για την ενημέρωση του πληθυσμού.Όλα αυτά αποτελούν προθέσεις, αλλά στη πραγματικότητα η εικόνα είναι. Ξεκίνησαν έλεγχοι «επειγόντως», στέλνουν SMS «επειγόντως», ξαναθυμήθηκαν οδηγίες «επειγόντως» και το «επειγόντως» είναι πάντα ο τρόπος με τον οποίο καταγράφηκε η παραδοχή ότι άργησαν.Βίντεο και φωτογραφίες: Κατερίνα Αγαπητού - Άλφα Κύπρου, Χρήστος Ορφανίδης - Βουλευτής ΔΗ.ΚΟ.