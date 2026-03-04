Μήνυμα Πολιτικής Άμυνας Κύπρου μέσω μαζικών SMS: Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας

Στάλθηκε δοκιμαστικό SMS αυτοπροστασίας στους πολίτες της Κύπρου - Διαφορετικός ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των SMS ανά πάροχο τηλεπικοινωνιών





Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας εφόσον χρειαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και οι υπόλοιποι τρόποι ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Συγκεκριμένα, θα σταλούν τα ακόλουθα τρία δοκιμαστικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, σε ελληνικά και αγγλικά:



Σε περίπτωση λήψης στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:



• Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

• Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

•Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

• Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.



Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.



Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.