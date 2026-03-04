Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Ορεστιάδα που μετέφερε παράνομα στη χώρα 8 άτομα
Kατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά και κινητά τηλέφωνα
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες Τρίτη το πρωί, αστυνομικοί στην Ορεστιάδα καθώς προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ παράνομους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν το όχημα και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
