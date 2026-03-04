Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Ορεστιάδα που μετέφερε παράνομα στη χώρα 8 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Ορεστιάδα που μετέφερε παράνομα στη χώρα 8 άτομα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες Τρίτη το πρωί, αστυνομικοί στην Ορεστιάδα καθώς προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ παράνομους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το όχημα  και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
