Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας αποτέλεσε μια εμβληματική προσωπικότητα του αθλήματος, με μακρά και ουσιαστική συμβολή στην εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου