Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα 132 εστιατόρια που είναι υποψήφια για τα φετινά βραβεία

Οι μεγάλοι νικητές των βραβείων Χρυσοί Σκούφοι και Top Notch θα γίνουν γνωστοί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026





Πέρυσι μόλις 43 εστιατόρια σε ολόκληρη τη χώρα κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφαία αυτή διάκριση, η οποία απονέμεται αποκλειστικά στους καλύτερους.







Τα υποψήφια εστιατόρια:



1. ΑΚΡΑ, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

2. ALERIA, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα



4. ANAMA, ΠΥΛΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

5. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ – Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα

7. ARK, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

8. ASPASIA, ΜΑΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

9. AVANT GARDEN, ΣΥΡΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

10. BAOS, ΜΥΚΟΝΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

11. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΠΗΓΑΔΙ, ΚΕΡΚΥΡΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

12. ΒΕΡΓΙΩΤΙΚΟ, ΒΕΡΟΙΑ – Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα

13. BOTRINI'S ATHENS, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

14. BOTRINI'S MYKONOS, ΜΥΚΟΝΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

15. BOTRINI’S SANTORINI, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Σύγχρονη κουζίνα

16. BROADWAY, ΚΩΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

17. BYBLOS, ΜΥΚΟΝΟΣ – Nikkei κουζίνα

18. BUBO FINE DINING RESTAURANT, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

19. BUNGALOW 7, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

20. ΓΕΥSEA, ΝΙΣΥΡΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

21. CABBANES, ΜΥΚΟΝΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

22. CANTINA, ΣΙΦΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

23. CHES, ΙΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

24. CLOCHARD, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Σύγχρονη κουζίνα

25. COOKOOVAYA, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

26. CREMNOS, ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

27. CRETAMOS, ΡΕΘΥΜΝΟ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

28. CTC, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

29. CUVEE, ΚΩΣ – Σύγχρονη κουζίνα

30. 10 ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

31. DELTA, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

32. DIONYSOS, ΕΛΟΥΝΤΑ – Σύγχρονη κουζίνα

33. DEX.SILO.01, ΑΜΑΛΙΑΔΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

34. EFISIA, ΜΥΚΟΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

35. ELAIA, ΡΕΘΥΜΝΟ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

36. ELEMENTS RESTAURANT, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Σύγχρονη κουζίνα

37. ETRUSCO, ΚΕΡΚΥΡΑ – Σύγχρονη κουζίνα

38. EX MACHINA, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

39. ZILLERS (THE), ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

40. ZUMA MYKONOS, ΜΥΚΟΝΟΣ – Ιαπωνική κουζίνα

41. GALAZIA HYTRA, ΠΑΡΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

42. HASIKA, ΡΕΘΥΜΝΟ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

43. HELLAS, ΡΟΔΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

44. HERVE RESTAURANT, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

45. ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ, ΣΥΡΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

46. ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

47. ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ, ΤΗΝΟΣ – Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

48. HYTRA, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

49. FIORE, ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

50. FLY AWAY, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

51. FRESCO, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Ιταλική κουζίνα

52. FERRYMAN, ΕΛΟΥΝΤΑ – Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

53. GB ROOF GARDEN, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

54. GRADA NUEVO, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

55. GRANDMA'S, ΙΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

56. GUACANA, ΠΥΛΟΣ – Nikkei κουζίνα

57. ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ (ΤΟ), ΤΗΝΟΣ – Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

58. ΙΘΑΚΑ, ΙΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

59. KALIYA, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

60. KAMARES, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Σύγχρονη κουζίνα

61. ΚΑΠΑΔΙΚΟ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

62. KYKLOI BY PRICELESS, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

63. LA BOUILLABAISSE, ΕΛΟΥΝΤΑ – Σύγχρονη κουζίνα

64. LADY FINGER, ΜΥΚΟΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

65. LAUDA, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Σύγχρονη κουζίνα

66. ΛΙΝΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

67. LYCABETTUS RESTAURANT, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Σύγχρονη κουζίνα

68. MAZI MAS BY THEROS, ΚΩΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

69. MAKRIS ATHENS, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

70. MAKRIS CORFU, ΚΕΡΚΥΡΑ – Σύγχρονη κουζίνα

71. MAKRIS ELOUNDA, ΕΛΟΥΝΤΑ – Σύγχρονη κουζίνα

72. ΜΑΡΑΘΙΑ, ΤΗΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

73. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

74. ΜΑΡΙΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

75. ΜΑΡΙΟ, ΠΑΡΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

76. MATSUHISA ATHENS, ΑΘΗΝΑ – Ιαπωνική κουζίνα

77. MATSUHISA MYKONOS, ΜΥΚΟΝΟΣ – Ιαπωνική κουζίνα

78. MATSUHISA PAROS, ΠΑΡΟΣ – Ιαπωνική κουζίνα

79. ΜΑΥΡΙΚΟΣ, ΡΟΔΟΣ – Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

80. MELIA, ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

81. MENOA, ΕΛΟΥΝΤΑ – Πολυασιατική κουζίνα

82. MYLOS BY THE SEA, ΛΕΡΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

83. NAOS, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

84. NOBLE GOURMET, ΡΟΔΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

85. NOEMA, ΜΥΚΟΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

86. NOS, ΣΙΦΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

87. OLD MILL, ΕΛΟΥΝΤΑ – Σύγχρονη κουζίνα

88. ΟΛΥΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

89. ONUKI ATHENS, ΑΘΗΝΑ – Ιαπωνική κουζίνα

90. ONUKI COSTA NAVARINO, ΠΥΛΟΣ – Ιαπωνική κουζίνα

91. OR.OS, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Σύγχρονη κουζίνα

92. ORA BY ETTORE BOTRINI, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

93. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΒΟΥΡΙ, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

94. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

95. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

96. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

97. PARELIA, ΠΥΛΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

98. PARON, ΠΑΡΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

99. PATHOS, ΙΟΣ – Ιαπωνική κουζίνα

100. PATIO, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

101. PELAGOS, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

102. PETRA RESTAURANT, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

103. PIZZA SAPIENZA, ΠΥΛΟΣ – Ιταλική κουζίνα

104. POMO D' ORO, ΚΕΡΚΥΡΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

105. PROSILIO, ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

106. RADA, ΠΑΡΟΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

107. SALONIKA RESTAURANT & BAR, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

108. SEAROCKS, ΠΑΡΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

109. SEEDS, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

110. SELENE, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

111. SENSE, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

112. SIMUL, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

113. SOIL, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

114. ΣΠΟΝΔΗ, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

115. THE SQUIRREL, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Σύγχρονη κουζίνα

116. SUSHIMOU, ΑΘΗΝΑ – Ιαπωνική κουζίνα

117. TAVERNA 37, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

118. TAVERNA DAIOS COVE, ΕΛΟΥΝΤΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

119. THE GELSOMINO RESTAURANT, ΚΩΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

120. THE PRIVATE KITCHEN, ΠΥΛΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

121. THE YACHT CLUB, ΕΛΟΥΝΤΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

122. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ATHENS, ΑΘΗΝΑ – Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα

123. TRAVOLTA, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

124. TREEHOUSE, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Σύγχρονη κουζίνα

125. TUDOR HALL, ΑΘΗΝΑ – Σύγχρονη κουζίνα

126. YEVO, ΜΥΚΟΝΟΣ – Σύγχρονη κουζίνα

127. VAROULKO SANTORINI, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

128. VAROULKO SEASIDE, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

129. VERITABLE, ΑΘΗΝΑ – Γαλλική κουζίνα

130. VEZENE ATHENS, ΑΘΗΝΑ – Ελληνική σύγχρονη κουζίνα

131. WATER, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Σύγχρονη κουζίνα

132. ΧΑΡΟΥΠΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα