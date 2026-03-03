Επί ένα μήνα παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον Γεωργιανό που συνελήφθη στην Αθήνα ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα
Στο επίκεντρο της έρευνας φωτογραφικό υλικό που είχε ο Γεωργιανός - Οι ομοιότητες με την υπόθεση 26χρονου Αζέρου που συνελήφθη το καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας
Στο «μικροσκόπιο» της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών βρισκόταν τον τελευταίο μήνα 36χρονος Γεωργιανός υπήκοος αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, στην κατοχή του εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό που εξετάζεται ως ενδεχομένως κατασκοπευτικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και κατευθύνθηκε απευθείας στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο με θέα τον κόλπο της Σούδας.
Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής μετά από προηγούμενα περιστατικά στην περιοχή, τέθηκε άμεσα υπό παρακολούθηση μόλις εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο στον κόλπο.
Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο ημέρες μετά τη σύλληψη άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του είχε αποδοθεί επαφή με τους Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.
Στις 16 Φεβρουαρίου, ο 36χρονος επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο όπου διέμενε και ο 26χρονος, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.
Οι αρχές εξετάζουν εάν η παρουσία του σχετίζεται με το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του.
Εκτιμώντας ότι ενδέχεται να επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα με άγνωστο προορισμό στο εξωτερικό, οι αρχές αποφάσισαν την προσαγωγή του καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο.
Η σύνδεση με την υπόθεση του 26χρονου ΑζέρουΗ υπόθεση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με εκείνη του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.
Παρουσία στη Σούδα κατά τον κατάπλου του αμερικανικού αεροπλανοφόρουΟι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 36χρονος βρισκόταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία έφτασε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.
Προσαγωγή πριν την αναχώρηση από τη χώραΤο Σαββατοκύριακο ο 36χρονος μετέβη στην Αθήνα και χθες αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να έχει εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο.
