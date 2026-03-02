Βίντεο από τη στιγμή που κουκουλοφόροι κλέβουν… αρνιά από στάνη στη Βόλβη
Βίντεο από τη στιγμή που κουκουλοφόροι κλέβουν… αρνιά από στάνη στη Βόλβη

Σε λιγότερο από τρία λεπτά, οι δράστες φεύγουν από το σημείο με τα αρνιά στους ώμους τους τα οποία φορτώνουν στο αγροτικό όχημα που τους περιμένει συνεργός τους και γίνονται «καπνός»

Βίντεο από τη στιγμή που κουκουλοφόροι κλέβουν… αρνιά από στάνη στη Βόλβη
Στράτος Λούβαρης
Βίντεο από τη στιγμή που κουκουλοφόροι εισβάλλουν σε μαντρί στη Νυμφόπετρα, στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη και κλέβουν… αρνιά, δημοσιεύει το protothema.gr.

Στο βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας διακρίνεται η στιγμή που τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, τρία άτομα εισέρχονται στον χώρο. Αφού καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μάσκες, στη συνέχεια σπάνε την πόρτα και κόβουν το λουκέτο της εισόδου.

Σε λιγότερο από τρία λεπτά, οι δράστες φεύγουν από το σημείο με τα αρνιά στους ώμους τους τα οποία φορτώνουν στο αγροτικό όχημα που τους περιμένει συνεργός τους και γίνονται «καπνός».

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο κτηνοτρόφος στις Αρχές, ο οποίος έπεσε θύμα κλοπής, συνολικά οι δράστες αφαίρεσαν επτά αρνιά.

Δείτε βίντεο: 

Κουκουλοφόροι κλέβουν αρνιά από στάνη στην Βόλβη Θεσσαλονίκης 1
Κουκουλοφόροι κλέβουν αρνιά από στάνη στην Βόλβη Θεσσαλονίκης 2
Κουκουλοφόροι κλέβουν αρνιά από στάνη στην Βόλβη Θεσσαλονίκης 3
