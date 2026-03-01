Θερμοκρασία μέχρι 19 βαθμούς στην Αθήνα, ο Μάρτης δεν είναι... γδάρτης το πρώτο δεκαήμερο, λέει ο Κολυδάς

Πώς θα κυλήσει ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα - Με ήπιο καιρό οι πρώτες μέρες του Μαρτίου





«Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς», αναφέρει ο κ. Κολυδάς.



«Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό», συμπληρώνει.







Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Πρόγνωση για την Τρίτη 3 Μαρτίου Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τετάρτη 4 Μαρτίου Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Ο καιρός την Πέμπτη 5 Μαρτίου Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα κεντρικά τμήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Μαρτίου Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.