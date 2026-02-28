Καιρός: Αντικυκλώνας φέρνει ήλιο και ήπιο καιρό την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου

Με διάσπαρτες ψιχάλες, αυξημένη συννεφιά και αισθητή ψύχρα αναμένεται να κυλήσει ο καιρός
σήμερα, με τη θερμοκρασία να παραμένει λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, από τη νέα εβδομάδα αναμένεται αισθητή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, καθώς εγκαθίστανται αντικυκλωνικές συνθήκες που παραπέμπουν σε ανοιξιάτικο σκηνικό.
Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η θερμοκρασία την Παρασκευή παρέμεινε λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά εντός φυσιολογικών αποκλίσεων, με μικρή άνοδο το Σαββατοκύριακο. Από τη νέα εβδομάδα, όμως, η άνοδος θα είναι πιο αισθητή, με τιμές που θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Το σκηνικό θα περιλαμβάνει τοπική συννεφιά, παροδικά αυξημένη, χωρίς ουσιαστικές βροχές, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.
«Ατμοσφαιρικό βουνό» φέρνει άνοιξη
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «ατμοσφαιρικό βουνό» που «εδραιώνει την Άνοιξη».
Όπως σημειώνει, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και αυξημένη συννεφιά. Ωστόσο, με την είσοδο του Μαρτίου επικρατούν αντικυκλωνικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα του μήνα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας.
Το «βοριαδάκι», όπως αναφέρει, θα διατηρήσει καθαρή την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και παραπέμπουν περισσότερο σε ανοιξιάτικο σκηνικό.
Τι είναι το «ατμοσφαιρικό βουνό»
Το λεγόμενο «ατμοσφαιρικό βουνό» ή αντικυκλώνας είναι ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, δηλαδή μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις γύρω περιοχές.
Χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια. Καθώς ο αέρας κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.
Έτσι δημιουργείται μια «ασπίδα» σταθερού καιρού, που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών και χαρίζει ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και ήπιες θερμοκρασίες.