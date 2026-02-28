Καιρός: Αντικυκλώνας φέρνει ήλιο και ήπιο καιρό την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου

Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή βελτίωση από τον Μάρτιο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο





Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η θερμοκρασία την Παρασκευή παρέμεινε λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά εντός φυσιολογικών αποκλίσεων, με μικρή άνοδο το Σαββατοκύριακο. Από τη νέα εβδομάδα, όμως, η άνοδος θα είναι πιο αισθητή, με τιμές που θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.











«Ατμοσφαιρικό βουνό» φέρνει άνοιξη Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «ατμοσφαιρικό βουνό» που «εδραιώνει την Άνοιξη».



Όπως σημειώνει, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και αυξημένη συννεφιά. Ωστόσο, με την είσοδο του Μαρτίου επικρατούν αντικυκλωνικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα του μήνα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας.



Το «βοριαδάκι», όπως αναφέρει, θα διατηρήσει καθαρή την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και παραπέμπουν περισσότερο σε ανοιξιάτικο σκηνικό.



Κλείσιμο Τι είναι το «ατμοσφαιρικό βουνό» Το λεγόμενο «ατμοσφαιρικό βουνό» ή αντικυκλώνας είναι ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, δηλαδή μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις γύρω περιοχές.



Χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια. Καθώς ο αέρας κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.



Έτσι δημιουργείται μια «ασπίδα» σταθερού καιρού, που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών και χαρίζει ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και ήπιες θερμοκρασίες.



Με διάσπαρτες ψιχάλες, αυξημένη συννεφιά και αισθητή ψύχρα αναμένεται να κυλήσει ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να παραμένει λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, από τη νέα εβδομάδα αναμένεται αισθητή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, καθώς εγκαθίστανται αντικυκλωνικές συνθήκες που παραπέμπουν σε ανοιξιάτικο σκηνικό.Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η θερμοκρασία την Παρασκευή παρέμεινε λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά εντός φυσιολογικών αποκλίσεων, με μικρή άνοδο το Σαββατοκύριακο. Από τη νέα εβδομάδα, όμως, η άνοδος θα είναι πιο αισθητή, με τιμές που θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.Το σκηνικό θα περιλαμβάνει τοπική συννεφιά, παροδικά αυξημένη, χωρίς ουσιαστικές βροχές, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «ατμοσφαιρικό βουνό» που «εδραιώνει την Άνοιξη».Όπως σημειώνει, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και αυξημένη συννεφιά. Ωστόσο, με την είσοδο του Μαρτίου επικρατούν αντικυκλωνικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα του μήνα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας.Το «βοριαδάκι», όπως αναφέρει, θα διατηρήσει καθαρή την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και παραπέμπουν περισσότερο σε ανοιξιάτικο σκηνικό.Το λεγόμενο «ατμοσφαιρικό βουνό» ή αντικυκλώνας είναι ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, δηλαδή μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις γύρω περιοχές.Χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια. Καθώς ο αέρας κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.Έτσι δημιουργείται μια «ασπίδα» σταθερού καιρού, που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών και χαρίζει ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και ήπιες θερμοκρασίες.







Ο καιρός σήμερα Αναμένονται νεφώσεις αλλά και σημαντικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στην Κεντρική Μακεδονία, στα ανατολικά της Θεσσαλίας και της Στερεάς και στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι κι έπειτα στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.



Η θερμοκρασία στη Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θράκη από -1 έως 12, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 3 έως 15, στη Στερεά από 1 έως 16, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 2 έως 11, στις Κυκλάδες από 6 έως 12, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 13 και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ έως το πρωί υπάρχει πιθανότητα ασθενών και πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 01-03-2026 Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.