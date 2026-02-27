Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν
Τη ζωή της έχασε μια 67χρονη γυναίκα, ΑμεΑ, μετά από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διαδικασία αποβίβασης από πτήση που είχε φτάσει από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο της 67χρονης ΑμεΑ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέδωσε αργά το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη επιβάτιδα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη επιβάτιδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωσηΜε αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.
Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα