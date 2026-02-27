Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Θάνατος ΑΜΕΑ Κεφαλονιά

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν

Τη ζωή της έχασε μια 67χρονη γυναίκα, ΑμεΑ, μετά από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διαδικασία αποβίβασης από πτήση που είχε φτάσει από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης επιβάτιδας: Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν
Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο της 67χρονης ΑμεΑ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέδωσε αργά το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη επιβάτιδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης