Πώς έγινε η τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την 67χρονη ΑμεΑ: Ποια ήταν η «αγωνίστρια της ζωής» Μαρία Λαδά

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού».Νωρίτερα ο σύλλογος «Υπερίων» τόνιζε πως «η απώλεια της Μαρίας Λαδά δεν είναι μόνο τραγωδία - είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα». Ο θάνατός της, «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα. Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση - είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής».Στη συνέχεια η ένωση αναφέρει πως ο θάνατος της Μαρίας Λαδά «μάς υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:Η ένωση δεσμεύτηκε πως «δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης. Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:• ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους• ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ• θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων• πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξειςΕκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της. Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ».Ολόκληρη η ανακοίνωση της ένωσης ΑμεΑ Υπερίων:Η απώλεια της Μαρίας Λαδά δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότηταΜε βαθιά οδύνη αλλά και αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ ΥΠΕΡΙΩΝ αποχαιρετά την Μαρία Λαδά, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης και ακούραστη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στην Αθήνα, έπειτα από περιστατικό στον χώρο του αεροδρομίου Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».Η Μαρία Λαδά δεν ήταν απλώς ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς μας. Υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια μετακίνησης και την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και διεθνή παρουσία, διεκδικούσε επί χρόνια αυτό που σε μια σύγχρονη δημοκρατία θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: ασφαλείς, προσβάσιμους και ανθρώπινους δημόσιους χώρους για όλους.Ήρθε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά για να μιλήσει σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες, συνεχίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον αγώνα της για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία και σπάνιες παθήσεις. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της, τραυματίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου και κατέληξε αιφνιδίως, υπό συνθήκες που διερευνώνται.Το τραγικό αυτό γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα.Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση — είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής.Η απώλειά της μάς υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:• Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;• Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;• Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;Ο ΥΠΕΡΙΩΝ δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης.Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:• ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους• ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ• θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων• πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξειςΕκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της.Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.Η Μαρία Λαδά δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα.Ήταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω.Και αυτή η φωνή θα συνεχίσει να ακούγεται μέσα από εμάς.Για την απώλειά της γίνεται έκτατο Δ.Σ., όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος αποχαιρετισμού της, η απόδοση ευθυνών σε όποιους αποδειχθεί ότι ευθύνονται, η συμπαράσταση στην οικογένεια και σε όλα τα άτομα με αναπηρία – μέλη του ΥΠΕΡΙΩΝΑ που την αγαπούσαν και την θαύμαζαν πάρα πολύ.Με Βαθιά ΟΔύνηΗ ΠρόεδροςΣοφία Μαροπούλου ΖαφειράτουΗ Γενική ΓραμματέαςΣοφία Λασκούδη