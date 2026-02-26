Εικόνες από το φοιτητικό συλλαλητήριο σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Λάρισα - Ανοικτό το κέντρο της Αθήνας

Κλείσιμο

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 26/2, διαδήλωσαν σήμερα, Πέμπτη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτώντας ασφαλή μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, διαμαρτύρονται και για τα εκπαιδευτικά θέματα που τους απασχολούν.Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συμμετείχαν περίπου 2.200 άτομα. Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου συνελήφθη ένας ανήλικος, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί έξι προσαγωγές.Το κέντρο της Αθήνας είναι πλέον ανοικτό.Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διαμαρτύρονταιπου θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μαθητές στο πλευρό τους έχουν και την ΟΛΜΕ, η οποία έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα.Οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση φοιτητών και μαθητών είναι συνεχής, ενώ εντός ολίγων λεπτών θα ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το ελληνικό κοινοβούλιο.