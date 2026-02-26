Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Ηράκλειο Κρήτης: Αναζητούνται δύο επιβάτες ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου που δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της Αστυνομίας
Ηράκλειο Κρήτης: Αναζητούνται δύο επιβάτες ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου που δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της Αστυνομίας
Ακολούθησε καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο οι δύο νεαροί άνδρες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν το όχημα και στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (26/2) έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμό δύο ανδρών, που επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα σε δρόμους γύρω από τη Νέα Αλικαρνασσό αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί άνδρες.
Οι επιβαίνοντες φέρεται να μη σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή.
Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο τύπου Smart εντοπίστηκε κοντά στο Δημοτικό Σχολείο στο Σκαλάνι, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Ωστόσο, οι δύο επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν το όχημα και στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί.
Εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα σε δρόμους γύρω από τη Νέα Αλικαρνασσό αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί άνδρες.
Οι επιβαίνοντες φέρεται να μη σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή.
Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο τύπου Smart εντοπίστηκε κοντά στο Δημοτικό Σχολείο στο Σκαλάνι, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Ωστόσο, οι δύο επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν το όχημα και στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί.
Εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από το περιστατικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα