Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου Καρδίτσας

Αστυνομία και εισαγγελέας στο σημείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όταν εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά.

Αμέσως μόλις το εύρημα έγινε αντιληπτό ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και εισαγγελέας για την εποπτεία της έρευνας και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε η σακούλα αλλά και πώς τα ιστά βρέθηκα στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κινητοποίηση των αρχών πραγματοποιήθηκε και μετά από εντολή του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με στόχο να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ λένε ότι τα οστά πετάχτηκαν στον κάδο απορριμάτων περί τις 09:00 το πρωί και πρέπει να αποσπάστηκαν από το παρακείμενο κοιμητήριο.
