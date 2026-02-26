Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (26/02) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (26/02) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.


Ειδικότερα, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί ήδη στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αχαρνών και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Επιπλέον, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.


Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:30

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν αναμονή άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

