ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ένας τραυματίας σε συμπλοκή κρατουμένων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Αστυνομία Κρατούμενοι

Ένας τραυματίας σε συμπλοκή κρατουμένων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας

Θύμα είναι προσωρινά κρατούμενος για παραβάσεις του ΚΟΚ και ως δράστης φέρεται ποινικός κρατούμενος

Ένας τραυματίας σε συμπλοκή κρατουμένων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, στον Πύργο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κρατουμένου στο πρόσωπο και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, δράστης φέρεται ποινικός κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και είχε μεταχθεί προσωρινά στον Πύργο για εκδίκαση υπόθεσής του. Το θύμα είναι προσωρινά κρατούμενος για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον συγκρατούμενό του εντός του χώρου κράτησης. Από την επίθεση ο παθών υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη γνάθο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, εξετάζοντας τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης