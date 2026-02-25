Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου και απεργία στις 28 Φεβρουαρίου αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ
Η κήρυξη της απεργίας αφορά τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που εργάζονται το Σάββατο όπου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ της Αττικής προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11.00 π.μ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης για την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής, ενώ καλείται συγκέντρωση στις 8.30 π.μ. στο Εφετείο Αθηνών.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που εργάζονται την ημέρα εκείνη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ θα γίνουν και αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.
