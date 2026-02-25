Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου και απεργία στις 28 Φεβρουαρίου αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ

Η κήρυξη της απεργίας αφορά τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που εργάζονται το Σάββατο όπου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη