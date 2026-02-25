Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Διασωληνώθηκε 14χρονος μετά από τροχαίο στην Οινόη Βοιωτίας
Ο ανήλικος εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ και βγήκε εκτός του οχήματος - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων
Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης (24/2) τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Οινόη Βοιωτίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατριός του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε δέντρο. Πληροφορίες του eviaonline.gr αναφέρουν πως ο 14χρονος εκσφενδονίστηκε από το παρμπρίζ και βγήκε εκτός του οχήματος.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 14χρονο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διασωληνώθηκε, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι ευτυχώς σταθερή.
