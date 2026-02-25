Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Θήβα: Αιματηρός καβγάς Πακιστανών - Νεκρός ένας 27χρονος, τραυματίστηκε 30χρονος
Η συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Ελεώνας - Συνελήφθη ένας 30χρονος, αναζητείται ο συγκάτοικός του
Αιματηρή συμπλοκή με έναν 27χρονο να χάνει τη ζωή του και έναν 30χρονο να τραυματίζεται σημειώθηκε μεταξύ Πακιστανών το βράδυ της Τρίτης στον Ελεώνα της Θήβας.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στον χώρο όπου έγινε το αιματηρό περιστατικό διέμεναν δύο Πακιστανοί οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία με δύο επισκέπτες ομοεθνείς τους, τον 27χρονο που έπεσε νεκρός και έναν ακόμη 30χρονο που τραυματίστηκε.
Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 30χρονος ως δράστη του εγκλήματος ενώ αναζητείται ο συγκάτοικός του.
Παράλληλα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος τα αίτια του οποίου ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει.
