Θήβα: Αιματηρός καβγάς Πακιστανών - Νεκρός ένας 27χρονος, τραυματίστηκε 30χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα Συμπλοκή Πακιστανοί

Θήβα: Αιματηρός καβγάς Πακιστανών - Νεκρός ένας 27χρονος, τραυματίστηκε 30χρονος

Η συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Ελεώνας - Συνελήφθη ένας 30χρονος, αναζητείται ο συγκάτοικός του

Θήβα: Αιματηρός καβγάς Πακιστανών - Νεκρός ένας 27χρονος, τραυματίστηκε 30χρονος
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρή συμπλοκή με έναν 27χρονο να χάνει τη ζωή του και έναν 30χρονο να τραυματίζεται σημειώθηκε μεταξύ Πακιστανών το βράδυ της Τρίτης στον Ελεώνα της Θήβας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στον χώρο όπου έγινε το αιματηρό περιστατικό διέμεναν δύο Πακιστανοί οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία με δύο επισκέπτες ομοεθνείς τους, τον 27χρονο που έπεσε νεκρός και έναν ακόμη 30χρονο που τραυματίστηκε.

Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 30χρονος ως δράστη του εγκλήματος ενώ αναζητείται ο συγκάτοικός του.

Παράλληλα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος τα αίτια του οποίου ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης