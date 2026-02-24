Ταξίδι στον χρόνο με ένα «ιπτάμενο δελφίνι» από τα παλιά στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες
Πρόκειται για ένα παλιό υδροπτέρυγο το οποίο κατέπλευσε στο νησί προκειμένου να αξιοποιηθεί στα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Χολιγουντιανό σταρ
Ένα κομμάτι από τη ναυτική «μνήμη» του Αργοσαρωνικού έδεσε σήμερα στο λιμάνι της Ύδρας, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.
Πρόκειται για το παλιό υδροπτέρυγο, το «Paxos –Island II», το οποίο κατέπλευσε στο νησί προκειμένου να αξιοποιηθεί στα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Δείτε βίντεο:
Το εσωτερικό του παραμένει σχεδόν ανέπαφο, με τα καθίσματα, τις επιφάνειες και τις λεπτομέρειες να θυμίζουν πιστά την εποχή που τα «ιπτάμενα δελφίνια» αποτελούσαν το πιο σύγχρονο και γρήγορο μέσο θαλάσσιας μεταφοράς, ειδικά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Η εικόνα του, δεμένο στο ιστορικό λιμάνι της Ύδρας, δημιουργεί ήδη ένα έντονο κινηματογραφικό σκηνικό, ενισχύοντας την αίσθηση «επιστροφής στον χρόνο» που επιδιώκει η παραγωγή σε όλα τα πλάνα της ταινίας.
Το συγκεκριμένο υδροπτέρυγο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε κομβικές σκηνές της ταινίας, προσθέτοντας αυθεντικότητα και ιστορική υφή στο κινηματογραφικό αποτέλεσμα.
Σε πλήρη λειτουργική κατάστασηΤο σκάφος βρίσκεται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, διατηρώντας ακέραια όλα τα χαρακτηριστικά του, χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή παρέμβαση ή αισθητική αλλοίωση. Σύμφωνα με πληροφορίες της παραγωγής, αυτή ήταν και η βασική προϋπόθεση για την επιλογή του: Να αντιπροσωπεύει με τον πλέον αυθεντικό τρόπο την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’80, εποχή στην οποία τοποθετείται μέρος της πλοκής.
Δείτε βίντεο:
