Ταξίδι στον χρόνο με ένα «ιπτάμενο δελφίνι» από τα παλιά στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ύδρα Γυρίσματα Ταινία Μπραντ Πιτ

Ταξίδι στον χρόνο με ένα «ιπτάμενο δελφίνι» από τα παλιά στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για ένα παλιό υδροπτέρυγο το οποίο κατέπλευσε στο νησί προκειμένου να αξιοποιηθεί στα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Χολιγουντιανό σταρ

Ταξίδι στον χρόνο με ένα «ιπτάμενο δελφίνι» από τα παλιά στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
27 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα κομμάτι από τη ναυτική «μνήμη» του Αργοσαρωνικού έδεσε σήμερα στο λιμάνι της Ύδρας, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Πρόκειται για το παλιό υδροπτέρυγο, το «Paxos –Island II», το οποίο κατέπλευσε στο νησί προκειμένου να αξιοποιηθεί στα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Σε πλήρη λειτουργική κατάσταση

Το σκάφος βρίσκεται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, διατηρώντας ακέραια όλα τα χαρακτηριστικά του, χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή παρέμβαση ή αισθητική αλλοίωση. Σύμφωνα με πληροφορίες της παραγωγής, αυτή ήταν και η βασική προϋπόθεση για την επιλογή του: Να αντιπροσωπεύει με τον πλέον αυθεντικό τρόπο την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’80, εποχή στην οποία τοποθετείται μέρος της πλοκής.

Δείτε βίντεο:

Το παλιό δελφίνι της γραμμής “Paxos – SOS Island II”, θα αξιοποιηθεί στη ταινίας του Μπράντ Πιτ (1)


Το παλιό δελφίνι της γραμμής “Paxos – SOS Island II”, θα αξιοποιηθεί στη ταινίας του Μπράντ Πιτ


Το εσωτερικό του παραμένει σχεδόν ανέπαφο, με τα καθίσματα, τις επιφάνειες και τις λεπτομέρειες να θυμίζουν πιστά την εποχή που τα «ιπτάμενα δελφίνια» αποτελούσαν το πιο σύγχρονο και γρήγορο μέσο θαλάσσιας μεταφοράς, ειδικά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.



Ταξίδι στον χρόνο με ένα «ιπτάμενο δελφίνι» από τα παλιά στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο
Ταξίδι στον χρόνο με ένα «ιπτάμενο δελφίνι» από τα παλιά στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες



Η εικόνα του, δεμένο στο ιστορικό λιμάνι της Ύδρας, δημιουργεί ήδη ένα έντονο κινηματογραφικό σκηνικό, ενισχύοντας την αίσθηση «επιστροφής στον χρόνο» που επιδιώκει η παραγωγή σε όλα τα πλάνα της ταινίας.

Το συγκεκριμένο υδροπτέρυγο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε κομβικές σκηνές της ταινίας, προσθέτοντας αυθεντικότητα και ιστορική υφή στο κινηματογραφικό αποτέλεσμα.
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
27 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης