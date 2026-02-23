Ο Μπραντ Πιτ γύρισε σκηνές σε βράχια μπροστά στη θάλασσα στο Αυλάκι της Ύδρας, πήραν κυάλια για να τον δουν οι θαυμάστριές του - Βίντεο και φωτογραφίες
Παρών ήταν κι ο σωσίας του Χολιγουντιανού σταρ, που έδειχνε απόλυτα συγκεντρωμένος και άκουγε προσεκτικά τις οδηγίες του σκηνοθέτη
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το απόγευμα στην Ύδρα, καθώς στο σημείο των γυρισμάτων της ταινίας του Μπραντ Πιτ, είναι παρών κι ο χολιγουντιανός σταρ, που για δύο 24ωρα δεν είχε εμφανιστεί, προκαλώντας έντονη κινητικότητα και συγκέντρωση κόσμου.
Ο χολιγουντιανός σταρ δεν κατέφθασε δια θαλάσσης, όπως αρχικά εκτιμάτο, αλλά εμφανίστηκε πεζός, σε χαλαρή διάθεση, προσεγγίζοντας διακριτικά τον χώρο των λήψεων.
Ο Μπραντ Πιτ έδειχνε ιδιαίτερα συγκεντρωμένος, λαμβάνοντας συνεχώς οδηγίες από τον σκηνοθέτη και συζητώντας λεπτομέρειες για την εκτέλεση της σκηνής.
Το γύρισμα πραγματοποιείται σε ειδυλλιακό σημείο δίπλα στη θάλασσα, όπου έχει στηθεί ένα απαιτητικό κινηματογραφικό σκηνικό.
Η παραγωγή βρίσκεται σύσσωμη στο σημείο, έχοντας μεταφέρει με κάθε δυνατό τρόπο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε παραλία που απέχει περίπου 300 μέτρα από το τελευταίο κατάστημα της περιοχής, γεγονός που απαιτεί μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς μέσα από δύσβατα σημεία.
Κι ο σωσία του στο σετΣτο σετ βρίσκεται επίσης και ο Έλληνας σωσίας του ηθοποιού, ο οποίος συμμετέχει στις τεχνικές πρόβες και στις δοκιμές των κινήσεων για τη σκηνή, συμβάλλοντας στην προετοιμασία πριν από τις τελικές λήψεις με τον ίδιο τον σταρ.
Δοκιμές για τεχνητή καταιγίδα
Όσον αφορά την τεχνητή καταιγίδα, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Μεγάλες φορητές δεξαμενές, αντλίες υψηλής πίεσης και ειδικά συστήματα ψεκασμού λειτούργησαν κανονικά, δημιουργώντας ελεγχόμενη και πυκνή βροχόπτωση που κάλυψε ολόκληρο το σκηνικό, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της παραγωγής για τη δύσκολη τεχνικά σκηνή. Η κατανάλωση νερού καταγράφεται μέσω υδρομετρητή, ενώ το αντίστοιχο κόστος θα καταβληθεί κανονικά.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραγωγής, το συγκεκριμένο γύρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τις 9 το βράδυ, καθώς απαιτείται αυστηρός χρονικός συντονισμός λόγω φωτισμού και τεχνικών συνθηκών.
@protothema.gr
Ο Μπραντ Πιτ γυρίζει σκηνές σε βράχια μπροστά στη θάλασσα στο Αυλάκι της Ύδρας @FrixosDrakontidis #protothema #news #bradpitt #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Μάλιστα, θαυμάστριες του γνωστού ηθοποιού επιστράτευσαν μέχρι και κυάλια προκειμένου να τον δουν στα γυρίσματα της ταινίας.
Δείτε φωτογραφίες:
