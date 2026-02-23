Ο Μπραντ Πιτ γύρισε σκηνές σε βράχια μπροστά στη θάλασσα στο Αυλάκι της Ύδρας, πήραν κυάλια για να τον δουν οι θαυμάστριές του - Βίντεο και φωτογραφίες

Δοκιμές για τεχνητή καταιγίδα

Όσον αφορά την τεχνητή καταιγίδα, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Μεγάλες φορητές δεξαμενές, αντλίες υψηλής πίεσης και ειδικά συστήματα ψεκασμού λειτούργησαν κανονικά, δημιουργώντας ελεγχόμενη και πυκνή βροχόπτωση που κάλυψε ολόκληρο το σκηνικό, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της παραγωγής για τη δύσκολη τεχνικά σκηνή. Η κατανάλωση νερού καταγράφεται μέσω υδρομετρητή, ενώ το αντίστοιχο κόστος θα καταβληθεί κανονικά.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραγωγής, το συγκεκριμένο γύρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τις 9 το βράδυ, καθώς απαιτείται αυστηρός χρονικός συντονισμός λόγω φωτισμού και τεχνικών συνθηκών.Μάλιστα, θαυμάστριες του γνωστού ηθοποιού επιστράτευσαν μέχρι και κυάλια προκειμένου να τον δουν στα γυρίσματα της ταινίας.