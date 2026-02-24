Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε ψιλικατζίδικο και έκλεψαν είδη αξίας άνω των 8.000 ευρώ, βίντεο ντοκουμέντο

Κλείσιμο

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση του 23χρονου διαρρήκτη, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης όταν εισέβαλε σε κάβα ποτών στη δυτική Θεσσαλονίκη και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη, δημοσιεύει το protothema.gr.Ο δράστης αποδείχθηκε θρασύτατος, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε εισβάλει σε παρόμοια επιχείρηση της περιοχής, ενώ το προηγούμενο βράδυ είχε καταφέρει μαζί με τον συνεργό του να «ανοίξουν» κατάστημα καφέ-ψιλικών.Στο οπτικοακουστικό υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από το κατάστημα ψιλικών, ο διαρρήκτης φαίνεται ιδιαίτερα… άνετος. Μαζί με τον συνεργό του διακρίνονται να αδειάζουν το ταμείο και στη συνέχεια να γεμίζουν μαύρες σακούλες με τσιγάρα και άλλα προϊόντα, αδιαφορώντας πλήρως για την κάμερα που βρισκόταν ακριβώς από πάνω τους.Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη της κάβας ποτών που τον έπιασε επ’ αυτοφώρω. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί, όταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έφτασαν έξω από την επιχείρηση επί της οδού Επταπυργίου, στις Συκιές.Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο ένας εκ των δραστών ανέλαβε τον ρόλο του τσιλιαδόρου, ενώ ο δεύτερος σκαρφάλωσε από τα κάγκελα και πήδηξε στον εσωτερικό χώρο, αφού πρώτα έσπασε ένα παράθυρο. Κατευθύνθηκε στο ταμείο, ωστόσο βρήκε ελάχιστα χρήματα και άρχισε να ψάχνει τα συρτάρια.Ο διαρρήκτης, όμως, υπολόγιζε χωρίς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έφτασε στο σημείο την ώρα που η κλοπή ήταν σε εξέλιξη. Μόλις ο ιδιοκτήτης πλησίασε στην είσοδο, ο τσιλιαδόρος τράπηκε σε φυγή, ενώ ο επιχειρηματίας κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.Ο συνεργός που βρισκόταν εντός της κάβας επιχείρησε να διαφύγει από το ίδιο παράθυρο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη, του πέταξε ένα μεταλλικό κλειδί και άρχισε να πηδάει πάνω στα ράφια, ρίχνοντας στο έδαφος εμπορεύματα και μια τηλεόραση, πριν κρυφτεί για να αποφύγει τη σύλληψη.Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ερεύνησαν εξονυχιστικά τους χώρους και τελικά τον εντόπισαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Μάλιστα, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν, χρειάστηκε να σπάσουν τη γυψοσανίδα.Μετά τη σύλληψή του, ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές.