«Έριξε μπουνιά στο παιδί που ασέλγησε», λέει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για τον 64χρονο που επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της
«Έριξε μπουνιά στο παιδί που ασέλγησε», λέει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για τον 64χρονο που επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της
Η 25χρονη που αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά ο 64χρονος είναι τετραπληγική - Ο δράστης ήταν γνωστός στην οικογένεια εδώ και 18 χρόνια και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της μητέρας
Γνωστός στην οικογένεια εδώ και 18 χρόνια και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της μητέρας φέρεται πως ήταν ο 64χρονος που το Σάββατο (21/2) αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη.
Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega η μητέρα της 25χρονης, δήλωσε πως «πήγα στο φαρμακείο να πάρω γυαλιά και με το που ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον φερόμενο ως δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου».
«Τρέχει και κρύβεται στην τουαλέτα και ρίχνω διάφορα. Αρχίζει και με χτυπάει, με βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις, ρίχνει μπουνιά στο μάτι του παιδιού που ασέλγησε», τόνισε.
Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να δραπετεύσει.
Η μητέρα σημειώνει ότι «δεν τα έχω αφήσει 25 χρόνια καθόλου, άνεργη, με καμία βοήθεια από κανένα κράτος. Τα παιδιά μου στη μιζέρια από χρήματα, είμαστε ξεχασμένοι από τον θεό».
Σύμφωνα με πληροφορίες η 25χρονη έχει εγκεφαλική παράλυση και είναι τετραπληγική.
Ο 64χρονος, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής και πατέρας δύο παιδιών, μένει στη Νέα Σμύρνη με τον γιο του, με τον οποίο δε φέρεται να έχει τις καλύτερες σχέσεις. Με την κόρη του δεν έχει καθόλου σχέσεις, ενώ με τη σύζυγό του δεν φέρεται να έχουν πολλές επαφές.
Το 25χρονο κορίτσι έχει και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίηση σε καμία από τις δύο αδερφές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του 64χρονου από την ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο από την επέμβαση της Αστυνομίας και την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα της επίθεσης:
Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega η μητέρα της 25χρονης, δήλωσε πως «πήγα στο φαρμακείο να πάρω γυαλιά και με το που ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον φερόμενο ως δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου».
«Τρέχει και κρύβεται στην τουαλέτα και ρίχνω διάφορα. Αρχίζει και με χτυπάει, με βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις, ρίχνει μπουνιά στο μάτι του παιδιού που ασέλγησε», τόνισε.
Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να δραπετεύσει.
Η μητέρα σημειώνει ότι «δεν τα έχω αφήσει 25 χρόνια καθόλου, άνεργη, με καμία βοήθεια από κανένα κράτος. Τα παιδιά μου στη μιζέρια από χρήματα, είμαστε ξεχασμένοι από τον θεό».
Σύμφωνα με πληροφορίες η 25χρονη έχει εγκεφαλική παράλυση και είναι τετραπληγική.
Ήταν άτομο απόλυτης εμπιστοσύνης της μητέραςΟ δράστης φέρεται να ήταν γνωστός στην οικογένεια εδώ και 18 χρόνια και πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης της μητέρας, την οποία βοηθούσε με τα ψώνια. Οι δύο τους είχαν γνωριστεί στο συσσίτιο της εκκλησίας.
Ο 64χρονος, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής και πατέρας δύο παιδιών, μένει στη Νέα Σμύρνη με τον γιο του, με τον οποίο δε φέρεται να έχει τις καλύτερες σχέσεις. Με την κόρη του δεν έχει καθόλου σχέσεις, ενώ με τη σύζυγό του δεν φέρεται να έχουν πολλές επαφές.
Το 25χρονο κορίτσι έχει και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του.
Δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίηση σε καμία από τις δύο αδερφές
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίηση σε καμία από τις δύο αδερφές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του 64χρονου από την ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο από την επέμβαση της Αστυνομίας και την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα της επίθεσης:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα