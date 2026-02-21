Στο συσσίτιο της εκκλησίας γνώρισε την μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ ο άνδρας που επιχείρησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά στην Κυψέλη
Από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη προκύπτει ότι ο 64χρονος δεν πρόλαβε να την βιάσει
Στο συσσίτιο της εκκλησίας γνώρισε ο 64χρονος την μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ, ο οποίος αποπειράθηκε να την κακοποιήσει σεξουαλικά το Σάββατο (21/2) στην Κυψέλη. Την σχετική καταγγελία έκανε στην ΕΛΑΣ η μητέρα του κοριτσιού και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησης. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα κατήγγειλε πως διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Είδε την κόρη της να κλαίει, επέστρεψε στο σπίτι και κυνήγησε τον 64χρονο με μαχαίρι και τηγάνι, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει.
Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή, ενώ είναι πατέρας τριών παιδιών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι έχει και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του.
Δείτε βίντεο από την επέμβαση της Αστυνομίας και την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα της επίθεσης:
