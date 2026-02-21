Σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑΜΕΑ στην Κυψέλη: Η μητέρα είδε στην κάμερα την κακοποίηση, κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι
Σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑΜΕΑ στην Κυψέλη: Η μητέρα είδε στην κάμερα την κακοποίηση, κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, κατάφερε να ξεφύγει και αναζητείται -  Φέρεται να επιτέθηκε και στη δίδυμη αδερφή της κοπέλας - Βίντεο

Σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑΜΕΑ στην Κυψέλη: Η μητέρα είδε στην κάμερα την κακοποίηση, κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι
Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μιας 25xρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη εξετάζουν οι Αρχές, έπειτα από αναφορά της μητέρας της, η οποία φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Η μητέρα είδε την κόρη της να κλαίει, επέστρεψε στο σπίτι και κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει. 

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι έχει και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του.

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση. Οι Αρχές αναζητούν τον Αλβανό φερόμενο ως δράστη.

Δείτε βίντεο από την επέμβαση της Αστυνομίας και την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα της επίθεσης: 

