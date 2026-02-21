Άγριος ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια Ρεθύμνου, του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του
ΕΛΛΑΔΑ
Δικαστήρια Ρέθυμνο Ξυλοδαρμός

Άγριος ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια Ρεθύμνου, του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

Οι συγγενείς επιτέθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η γυναίκα εις βάρος του

Άγριος ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια Ρεθύμνου, του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Ρεθύμνου την Παρασκευή, όταν κατηγορούμενος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κατά την έξοδό του από την δίκη.

Σύμφωνα με το patris.gr, η πρώην σύζυγος του συγκεκριμένου άνδρα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του και μετά από μήνυση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Η υπόθεση εκδικάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά την ολοκλήρωση, επτά συγγενείς της γυναίκας είδαν τον κατηγορούμενο να φεύγει και του έστησαν… καρτέρι λίγο πριν την έξοδο των δικαστηρίων. Εκεί τον πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός του ενώ μετά έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές αναζητούν τους συγγενείς της γυναίκας που «πρωταγωνίστησαν» σε αυτό το περιστατικό ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους επτά ήταν και οι γονείς της γυναίκας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης