Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο της Χρύσας, της Αναστασίας και της Θώμης Πλακιά στα Τέμπη
Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο της Χρύσας, της Αναστασίας και της Θώμης Πλακιά στα Τέμπη
Το μνημόσυνο τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι
Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαββάτο (21/2) στο Καστράκι το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο της Χρύσας, της Θώμης και της Αναστασίας Πλακιά που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Το μνημόσυνο τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου, παρουσία των γονέων, των αδελφών, συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου, που θέλησε να συμπαρασταθεί στις οικογένειες, σύμφωνα με το tameteora.gr.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στον ναό για να στηρίξουν τις οικογένειες του Δημήτρη και του Νίκου Πλακιά που έχασαν τα τρία κορίτσια στο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ακόμα 54 ανθρώπους.
Η οικογένεια Πλακιά, σύμφωνα με το kalabakacity.gr, έχει απευθύνει ανοικτό κάλεσμα για συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 το βράδυ, στον χώρο του ΟΣΕ στην πόλη. Η συγκέντρωση θα γίνει ενώ πλησιάζουν οι δικαστικές διαδικασίες που αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα.
Το μνημόσυνο τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου, παρουσία των γονέων, των αδελφών, συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου, που θέλησε να συμπαρασταθεί στις οικογένειες, σύμφωνα με το tameteora.gr.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στον ναό για να στηρίξουν τις οικογένειες του Δημήτρη και του Νίκου Πλακιά που έχασαν τα τρία κορίτσια στο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ακόμα 54 ανθρώπους.
Η οικογένεια Πλακιά, σύμφωνα με το kalabakacity.gr, έχει απευθύνει ανοικτό κάλεσμα για συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 το βράδυ, στον χώρο του ΟΣΕ στην πόλη. Η συγκέντρωση θα γίνει ενώ πλησιάζουν οι δικαστικές διαδικασίες που αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα