Ο Νίκος Πλακιάς μιλάει στο protothema: Οι πιέσεις, το ξυλόλιο, η Καρυστιανού και η τελευταία φωτογραφία των κοριτσιών μέσα από το τρένο
Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, ο Νίκος Πλακιάς ανοίγει το σπίτι του για πρώτη φορά και μιλά στο protothema - «Δυστυχώς, έβαψαν το τρένο μπλε, κόκκινο, πράσινο», «εγώ δεν θα ρίξω ούτε θα ανεβάσω κυβερνήσεις»
Ένα ταξίδι του χαμού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πριν από τρία χρόνια, 28 Φεβρουαρίου 2023, δύο τρένα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. 57 άνθρωποι, κυρίως νέοι, χάνουν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίζονται. «Για εσάς είναι τρία χρόνια, για εμάς είναι σαν να ήταν χθες» λέει στο protothema.gr ο Νίκος Πλακιάς που μας άνοιξε για πρώτη φορά το σπίτι του, στην Καλαμπάκα.
Τα παιχνίδια της μοίρας
Το ξυλόλιο
Έβαψαν το τρένο μπλε, κόκκινο, πράσινο
Εγώ δεν θα ρίξω ούτε θα ανεβάσω κυβερνήσεις
Με ενόχλησε η συγκυρία που ανακοίνωσε κόμμα η Καρυστιανού
Ντρέπομαι που είμαι όρθιος
Τα παιχνίδια του μυαλού και η τελευταία κουβέντα
Το ξυλόλιο
