Πλακιάς: Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στη δίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία των Τεμπών Νίκος Πλακιάς

Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη και, από εκεί και πέρα, με τα όπλα μου και ό, τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω μόνος μου, είπε σε συνέντευξή του

Στην επερχόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος τριών θυμάτων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

«Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο. Να αφήσει τους υπόλοιπους συγγενείς και όποιοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη, γατί έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή» δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 με αφορμή την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που αμφισβήτησε την κλήρωση.

Σε ερώτημα αν έχει και αυτός παρόμοιες επιφυλάξεις, ο κ. Πλακιάς είπε ότι «δεν τους γνωρίζω. Δεν είμαι στο νομικό κομμάτι, δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε τους γνωρίζω τους κυρίους δικαστές, ούτε θα ψάξω να βρω ποιος είναι και τι. Εγώ θα παραβρεθώ στη δίκη. Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό, τι μπορώ να κάνω -και ό,τι μπορώ- θα το κάνω μόνος μου. Αυτή η δίκη αφορά όλους».

Εξήγησε ακόμη ότι για τον ίδιο «θα ήταν καλύτερα να είχαν σχηματιστεί 57 δικογραφίες. Κάθε δικογραφία ξεχωριστά για τον κάθε συγγενή, να μην έχουμε αυτά. Δηλαδή, θα πάμε τώρα στα δικαστήρια και θα αρχίσουμε, ο ένας δεν πιστεύει στη Δικαιοσύνη, ο άλλος πιστεύει στη Δικαιοσύνη. Τι πράγματα είναι αυτά; Όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη δίκη να μην παραβρεθεί, δεν τον ενοχλεί κανένας, ούτε κανένας θα τον πάρει από το χέρι να έρθει στη δίκη αυτή».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων, ο κ. Πλακιάς επισήμανε πως είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο για τους συγγενείς. «Εγώ πολύ δύσκολα θα το έκανα. Από την άλλη, έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια για να γίνει δεκτό ένα αίτημα και να γίνει εκταφή;»
