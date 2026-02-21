Εφηύραν και... επίδομα χρυσαφικών οι απατεώνες: Νέο απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Απάτη Χρυσαφικά

Εφηύραν και... επίδομα χρυσαφικών οι απατεώνες: Νέο απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο

Άνδρας κάλεσε 65χρονη και την έπεισε ότι πρέπει να καταγράψει τα κοσμήματά της για λάβει τα χρήματα

Εφηύραν και... επίδομα χρυσαφικών οι απατεώνες: Νέο απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο γνωστό κόλπο με τους… λογιστές, επανήλθαν οι απατεώνες στο Ηράκλειο. Αυτή τη φορά όμως, άφησαν τα market pass και τις επιστροφές φόρου και «εφηύραν» νέο επίδομα!

Σύμφωνα με το Creta24.gr, το «επίδομα των χρυσαφικών» έταξε σε 65χρονη στο Ηράκλειο ένας άνδρας, ο οποίος την κάλεσε χθες (20/02) στο τηλέφωνο, της είπε ότι είναι λογιστής και ότι πρέπει να καταγράψει τα χρυσαφικά της, για να λάβει τα χρήματα.

Η 65χρονη πείστηκε και λίγο αργότερα, αφού όρισε ραντεβού με τον δήθεν λογιστή, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας στον οποία η γυναίκα παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα!

Όταν είδε… να μην της καταβάλλεται το δήθεν επίδομα και αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όμως τα κοσμήματα έχουν γίνει… καπνός!
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης