Περαστικοί αντιλήφθηκαν τους απατεώνες και έσωσαν ηλικιωμένη στο Ηράκλειο
Συνελήφθη ο ένας από τους δράστες και αναζητείται ο συνεργός του
Περαστικοί αντιλήφθηκαν τους απατεώνες και έσωσαν μία ηλικιωμένη στο Ηράκλειο που ήταν έτοιμη να τους δώσει τα χρήματά της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, προχθές το απόγευμα μία γυναίκα τηλεφώνησε σε μία ηλικιωμένη και την έπεισε πως υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου όπου μένει και ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Στη συνέχεια της ζήτησε να βγάλει έξω από το σπίτι τα κοσμήματα και τα χρήματα που είχε και να τα κρύψει στην τσάντα της σε συγκεκριμένο σημείο.
Τότε εμφανίστηκαν δυο άνδρες στην περιοχή και πλησίασαν το σημείο όπου είχε κρύψει η ηλικιωμένη την τσάντα της, με τους περαστικούς να συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για απατεώνες και να τους ζητάνε τον λόγο.
Τότε ο 44χρονος και ο 24χρονος μπήκαν σε ένα αμάξι και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς να πάρουν τα χρήματα.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έπειτα από έρευνες εντόπισε και συνέλαβε τον 44χρονο, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
