Η βίλα που μένει ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Ήταν του Κώστα Μπουτάρη, βγήκε σε πλειστηριασμό, ανήκει στον διάσημο παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ

Η Ύδρα ως σκηνικό και ο Μπραντ Πιτ στο επίκεντρο

Η «δεύτερη ζωή» ενός εμβληματικού ακινήτου

Η αναφορά αυτή δεν συνδέθηκε τότε με το συγκεκριμένο ακίνητο ή την Ύδρα σε επίπεδο επίσημης επιβεβαίωσης, ωστόσο πλέον οι πληροφορίες που κυκλοφορούν γύρω από το σπίτι της Ύδρας δίνουν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για τη σχέση της οικογένειας με την Ελλάδα.Ο Κόλμπερτ δεν είναι απλώς ένας γνωστός τηλεπαρουσιαστής,. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το The Daily Show και στη συνέχεια από το The Colbert Report, ενώ σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι του The Late Show with Stephen Colbert,με σταθερή επιρροή στην αμερικανική δημόσια συζήτηση, από την πολιτική μέχρι την pop culture. Η εκπομπή του προβάλλεται από το ιστορικό Ed Sullivan Theater στη Νέα Υόρκη και παραμένει σημείο αναφοράς στο αμερικανικό τηλεοπτικό τοπίο, με διεθνή απήχηση και ισχυρό αποτύπωμα σε βραβεία και τηλεθέαση.Η εγκατάσταση του Μπραντ Πιτ στο συγκεκριμένο ακίνητο εντάσσεται στο ευρύτερο σκηνικό των γυρισμάτων που μετατρέπουν προσωρινά την Ύδρα σε διεθνές κινηματογραφικό σημείο αναφοράς. Τα τελευταία 24ωρα, εικόνες από την καθημερινότητα του ηθοποιού στο νησί -από τις μετακινήσεις του μέχρι στιγμιότυπα από τα γυρίσματα- έχουν αναπαραχθεί ευρέως, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την παραγωγή αλλά και για το ίδιο το νησί.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ύδρα λειτουργεί ως φόντο για διεθνή παραγωγή ή υψηλού προφίλ παρουσία, ωστόσο η περίπτωση Πιτ έχει διαφορετικό ειδικό βάρος. Συνδυάζει τη διεθνή προβολή ενός A-list ονόματος με ένα ακίνητο που έχει ήδη τη δική του ιστορία στην ελληνική επικαιρότητα - από τον πλειστηριασμό και την οικονομική του διάσταση, μέχρι τη σημερινή του αξιοποίηση από ένα ακόμη πολύ γνωστό διεθνές όνομα.Αυτό που προκύπτει, τελικά, είναι ότι η συγκεκριμένη κατοικία έχει περάσει σε μια νέα φάση: από ιδιωτική βίλα με έντονο συμβολισμό, σε ακίνητο διεθνούς προβολής, συνδεδεμένο πλέον τόσο με το όνομα του Στίβεν Κόλμπερτ όσο και -έστω προσωρινά- με την παρουσία του Μπραντ Πιτ.Το μόνο στοιχείο που παραμένει άγνωστο είναι το οικονομικό σκέλος της μίσθωσης για την παραμονή του Μπραντ Πιτ. Το μίσθωμα δεν έχει διαρρεύσει, ούτε έχει επιβεβαιωθεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες την διαμεσολάβηση για τη μίσθωση ανέλαβε ελληνική εταιρεία εκμίσθωσης ακινήτων με έδρα την Αθήνα.Όμως, ακόμη και χωρίς αυτό, η ουσία της ιστορίας είναι ήδη ισχυρή: ένα ακίνητο της Ύδρας που πέρασε από τον Κώστα Μπουτάρη, βγήκε στο σφυρί το 2022 στα 2,3 εκατ. ευρώ, και σήμερα συνδέεται με την οικογένεια Κόλμπερτ, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.