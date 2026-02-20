Η βίλα που μένει ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Ήταν του Κώστα Μπουτάρη, βγήκε σε πλειστηριασμό, ανήκει στον διάσημο παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ
Η βίλα που μένει ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Ήταν του Κώστα Μπουτάρη, βγήκε σε πλειστηριασμό, ανήκει στον διάσημο παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ
Ο Κόλμπερτ αγόρασε το ακίνητο για τον έναν από τους δύο γιους του - Η παραγωγή του Πιτ την εκμίσθωσε από ελληνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα - Η ιστορία του ακινήτου
Η Ύδρα ζει τις τελευταίες ώρες σε ρυθμούς Χόλιγουντ, με τον Μπραντ Πιτ να έχει εγκατασταθεί στο νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας με τίτλο «The Riders», ωστόσο ξεχωριστό ενδιαφέρον από μόνο του, έχει και το σπίτι όπου καταλύει ο αστέρας του κινηματογράφου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο Μπραντ Πιτ θα περάσει τις προσωπικές του στιγμές για τις ημέρες που θα μείνει στην Ύδρα, στην βίλα της οικογένειας του Αμερικανού δημοσιογράφου Stephen Colbert (Στίβεν Κόλμπερτ) η οποία προηγουμένως ανήκε στον Κώστα Μπουτάρη (της Οινοποιίας Μπουτάρη).
Πρόκειται, ειδικότερα, για ακίνητο σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 4.636,58 τ.μ., στοιχείο που δίνει και την πραγματική κλίμακα της ιδιοκτησίας.
Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε, όπως έγραφε τότε το newmoney.gr ήταν περίπου 2,3 εκατ. ευρώ. Το μέγεθος του οικοπέδου, η θέση του και ο χαρακτήρας του ακινήτου το κατέτασσαν εξαρχής στις πιο προβεβλημένες κατοικίες του νησιού, κάτι που εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει ο πλειστηριασμός ήδη από τότε.
Στη συγκεκριμένη έκταση εντοπίζονται μια διώροφη κατοικία, η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 236,67 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 236,67 τ.μ., ένα ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 44,26 τ.μ., ένα ισόγειο επιφάνειας 38,44 τ.μ. με υπόγειο κτίσμα (ξενώνας) επιφάνειας 26,37 τ.μ. και μια ισόγειος αποθήκη επιφάνειας 29,98 τ.μ. Τέλος, στο οικόπεδο υπάρχει και ένα μικρό ιδιωτικό εκκλησάκι, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος καθώς και μια πισίνα επιφάνειας 70 τ.μ.
Η σύνδεση με τον Κόλμπερτ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της πρόσφατης αναφοράς του ίδιου στην Ελλάδα, όταν περιέγραφε δημόσια ότι βρισκόταν εδώ για διακοπές την περίοδο που ενημερώθηκε για την -πρόσκαιρη- ακύρωση της εκπομπής του μετά από αναφορές του στον Ντόναλντ Τραμπ. Στην περιγραφή του, μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει χιουμοριστικό τόνο, λέγοντας ότι βρισκόταν «στα ανοιχτά» και ότι περνούσε τις μέρες του με σπανακόπιτα και ελληνικό ροζέ κρασί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο Μπραντ Πιτ θα περάσει τις προσωπικές του στιγμές για τις ημέρες που θα μείνει στην Ύδρα, στην βίλα της οικογένειας του Αμερικανού δημοσιογράφου Stephen Colbert (Στίβεν Κόλμπερτ) η οποία προηγουμένως ανήκε στον Κώστα Μπουτάρη (της Οινοποιίας Μπουτάρη).
Το ακίνητο που βγήκε σε πλειστηριασμόΤο σπίτι της Ύδρας που σήμερα φιλοξενεί τον Μπραντ Πιτ είχε βγει σε πλειστηριασμό το 2022, στο πλαίσιο της γνωστής υπόθεσης των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Κωνσταντίνου Μπουτάρη.
Πρόκειται, ειδικότερα, για ακίνητο σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 4.636,58 τ.μ., στοιχείο που δίνει και την πραγματική κλίμακα της ιδιοκτησίας.
Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε, όπως έγραφε τότε το newmoney.gr ήταν περίπου 2,3 εκατ. ευρώ. Το μέγεθος του οικοπέδου, η θέση του και ο χαρακτήρας του ακινήτου το κατέτασσαν εξαρχής στις πιο προβεβλημένες κατοικίες του νησιού, κάτι που εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει ο πλειστηριασμός ήδη από τότε.
Στη συγκεκριμένη έκταση εντοπίζονται μια διώροφη κατοικία, η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 236,67 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 236,67 τ.μ., ένα ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 44,26 τ.μ., ένα ισόγειο επιφάνειας 38,44 τ.μ. με υπόγειο κτίσμα (ξενώνας) επιφάνειας 26,37 τ.μ. και μια ισόγειος αποθήκη επιφάνειας 29,98 τ.μ. Τέλος, στο οικόπεδο υπάρχει και ένα μικρό ιδιωτικό εκκλησάκι, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος καθώς και μια πισίνα επιφάνειας 70 τ.μ.
Από τον πλειστηριασμό στην οικογένεια ΚόλμπερτΣύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η κατοικία ανήκει σήμερα στην οικογένεια του Στίβεν Κόλμπερτ, του γνωστού Αμερικανού παρουσιαστή και κεντρικού προσώπου της βραδινής τηλεοπτικής εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αγορά έγινε με στόχο τη διαχείριση του ακινήτου από έναν από τους δύο γιους του. Ο διάσημος παρουσιαστής έχει τρία παιδιά, τον Πίτερ, τον Τζον και τη Μαντλίν.
Η σύνδεση με τον Κόλμπερτ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της πρόσφατης αναφοράς του ίδιου στην Ελλάδα, όταν περιέγραφε δημόσια ότι βρισκόταν εδώ για διακοπές την περίοδο που ενημερώθηκε για την -πρόσκαιρη- ακύρωση της εκπομπής του μετά από αναφορές του στον Ντόναλντ Τραμπ. Στην περιγραφή του, μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει χιουμοριστικό τόνο, λέγοντας ότι βρισκόταν «στα ανοιχτά» και ότι περνούσε τις μέρες του με σπανακόπιτα και ελληνικό ροζέ κρασί.
Η αναφορά αυτή δεν συνδέθηκε τότε με το συγκεκριμένο ακίνητο ή την Ύδρα σε επίπεδο επίσημης επιβεβαίωσης, ωστόσο πλέον οι πληροφορίες που κυκλοφορούν γύρω από το σπίτι της Ύδρας δίνουν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για τη σχέση της οικογένειας με την Ελλάδα.
Ο Κόλμπερτ δεν είναι απλώς ένας γνωστός τηλεπαρουσιαστής, αλλά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της αμερικανικής τηλεόρασης και της πολιτικής σάτιρας των τελευταίων δύο δεκαετιών. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το The Daily Show και στη συνέχεια από το The Colbert Report, ενώ σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι του The Late Show with Stephen Colbert, της κορυφαίας late-night εκπομπής του CBS, με σταθερή επιρροή στην αμερικανική δημόσια συζήτηση, από την πολιτική μέχρι την pop culture. Η εκπομπή του προβάλλεται από το ιστορικό Ed Sullivan Theater στη Νέα Υόρκη και παραμένει σημείο αναφοράς στο αμερικανικό τηλεοπτικό τοπίο, με διεθνή απήχηση και ισχυρό αποτύπωμα σε βραβεία και τηλεθέαση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ύδρα λειτουργεί ως φόντο για διεθνή παραγωγή ή υψηλού προφίλ παρουσία, ωστόσο η περίπτωση Πιτ έχει διαφορετικό ειδικό βάρος. Συνδυάζει τη διεθνή προβολή ενός A-list ονόματος με ένα ακίνητο που έχει ήδη τη δική του ιστορία στην ελληνική επικαιρότητα - από τον πλειστηριασμό και την οικονομική του διάσταση, μέχρι τη σημερινή του αξιοποίηση από ένα ακόμη πολύ γνωστό διεθνές όνομα.
Το μόνο στοιχείο που παραμένει άγνωστο είναι το οικονομικό σκέλος της μίσθωσης για την παραμονή του Μπραντ Πιτ. Το μίσθωμα δεν έχει διαρρεύσει, ούτε έχει επιβεβαιωθεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες την διαμεσολάβηση για τη μίσθωση ανέλαβε ελληνική εταιρεία εκμίσθωσης ακινήτων με έδρα την Αθήνα.
Όμως, ακόμη και χωρίς αυτό, η ουσία της ιστορίας είναι ήδη ισχυρή: ένα ακίνητο της Ύδρας που πέρασε από τον Κώστα Μπουτάρη, βγήκε στο σφυρί το 2022 στα 2,3 εκατ. ευρώ, και σήμερα συνδέεται με την οικογένεια Κόλμπερτ, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.
Στιγμές του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα:
Ο Κόλμπερτ δεν είναι απλώς ένας γνωστός τηλεπαρουσιαστής, αλλά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της αμερικανικής τηλεόρασης και της πολιτικής σάτιρας των τελευταίων δύο δεκαετιών. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το The Daily Show και στη συνέχεια από το The Colbert Report, ενώ σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι του The Late Show with Stephen Colbert, της κορυφαίας late-night εκπομπής του CBS, με σταθερή επιρροή στην αμερικανική δημόσια συζήτηση, από την πολιτική μέχρι την pop culture. Η εκπομπή του προβάλλεται από το ιστορικό Ed Sullivan Theater στη Νέα Υόρκη και παραμένει σημείο αναφοράς στο αμερικανικό τηλεοπτικό τοπίο, με διεθνή απήχηση και ισχυρό αποτύπωμα σε βραβεία και τηλεθέαση.
Η Ύδρα ως σκηνικό και ο Μπραντ Πιτ στο επίκεντροΗ εγκατάσταση του Μπραντ Πιτ στο συγκεκριμένο ακίνητο εντάσσεται στο ευρύτερο σκηνικό των γυρισμάτων που μετατρέπουν προσωρινά την Ύδρα σε διεθνές κινηματογραφικό σημείο αναφοράς. Τα τελευταία 24ωρα, εικόνες από την καθημερινότητα του ηθοποιού στο νησί -από τις μετακινήσεις του μέχρι στιγμιότυπα από τα γυρίσματα- έχουν αναπαραχθεί ευρέως, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την παραγωγή αλλά και για το ίδιο το νησί.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ύδρα λειτουργεί ως φόντο για διεθνή παραγωγή ή υψηλού προφίλ παρουσία, ωστόσο η περίπτωση Πιτ έχει διαφορετικό ειδικό βάρος. Συνδυάζει τη διεθνή προβολή ενός A-list ονόματος με ένα ακίνητο που έχει ήδη τη δική του ιστορία στην ελληνική επικαιρότητα - από τον πλειστηριασμό και την οικονομική του διάσταση, μέχρι τη σημερινή του αξιοποίηση από ένα ακόμη πολύ γνωστό διεθνές όνομα.
Η «δεύτερη ζωή» ενός εμβληματικού ακινήτουΑυτό που προκύπτει, τελικά, είναι ότι η συγκεκριμένη κατοικία έχει περάσει σε μια νέα φάση: από ιδιωτική βίλα με έντονο συμβολισμό, σε ακίνητο διεθνούς προβολής, συνδεδεμένο πλέον τόσο με το όνομα του Στίβεν Κόλμπερτ όσο και -έστω προσωρινά- με την παρουσία του Μπραντ Πιτ.
Το μόνο στοιχείο που παραμένει άγνωστο είναι το οικονομικό σκέλος της μίσθωσης για την παραμονή του Μπραντ Πιτ. Το μίσθωμα δεν έχει διαρρεύσει, ούτε έχει επιβεβαιωθεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες την διαμεσολάβηση για τη μίσθωση ανέλαβε ελληνική εταιρεία εκμίσθωσης ακινήτων με έδρα την Αθήνα.
Όμως, ακόμη και χωρίς αυτό, η ουσία της ιστορίας είναι ήδη ισχυρή: ένα ακίνητο της Ύδρας που πέρασε από τον Κώστα Μπουτάρη, βγήκε στο σφυρί το 2022 στα 2,3 εκατ. ευρώ, και σήμερα συνδέεται με την οικογένεια Κόλμπερτ, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.
Στιγμές του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα