Σέρρες: Ένας 17χρονος εξαπάτησε ηλικιωμένο και του απέσπασε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Απάτη κοσμήματα

Σέρρες: Ένας 17χρονος εξαπάτησε ηλικιωμένο και του απέσπασε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

Τηλεφώνησε σε 74χρονο προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί μεγάλη φορολογία, πρέπει να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι

Σέρρες: Ένας 17χρονος εξαπάτησε ηλικιωμένο και του απέσπασε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη, που έγινε προχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηράκλειας, στις Σέρρες. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε σε έναν 74χρονο, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί μεγάλη φορολογία, πρέπει να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να του αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβε ο 17χρονος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Κλείσιμο
Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης