Σέρρες: Ένας 17χρονος εξαπάτησε ηλικιωμένο και του απέσπασε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

Τηλεφώνησε σε 74χρονο προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί μεγάλη φορολογία, πρέπει να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι