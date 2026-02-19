Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας έκανε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου
Σημειώθηκαν και τρεις παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας έκανε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου
Ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, τύπου ATR-72, πραγματοποίησε σήμερα έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, πέρα από τις παραβιάσεις, το ATR-72 έκανε και μία παράβαση στο FIR Αθηνών. Επίσης, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έκανε δύο παραβάσεις στο FIR.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις έγιναν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κατά πάγια πρακτική, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Η σχετική ανακοίνωση

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 19η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV και 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3 (2 από το UAV και 1 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
