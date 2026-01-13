Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Πέντε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από 4 τουρκικά F-16 και ένα UAV
Τα δύο ζεύγη τουρκικών μαχητικών F-16 και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν
Νέες τουρκικές προκλήσεις σημειώθηκαν σήμερα (13/1) στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) να προχωρούν σε 5 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Τα τέσσερα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν σε δύο ζεύγη πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Τα δύο ζεύγη τουρκικών μαχητικών F-16 και το μη επανδρωμένο (UAV) αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναφέρει το ΓΕΕΘΑ.
