Τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη
Παραβιάσεις FIR Αθηνών

Τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη

Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν και πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών

Τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη
Νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν σήμερα στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, 1 UAV πραγματοποίησε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ ένα κατασκοπευτικό CN-235 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
