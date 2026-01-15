Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη
Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν και πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών
Νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν σήμερα στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Ειδικότερα, 1 UAV πραγματοποίησε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ ένα κατασκοπευτικό CN-235 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
