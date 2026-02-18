Χαλάει και πάλι ο καιρός από την Παρασκευή: Κόντρα μετεωρολόγων για την πιθανότητα σχηματισμού «γραμμής λαίλαπας»

Ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει πιθανή ανάπτυξη «γραμμής λαίλαπας» με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, με τον Νίκο Καντερέ να επισημαίνει ότι είναι παρακινδυνευμένο να δίνονται δημοσίως τέτοιες πληροφορίες





Σε σχετική του ανάρτηση, ο έμπειρος μετεωρολόγος αναφέρει ότι την Παρασκευή θα έχουμε την τελευταία επίδραση του Φεβρουαρίου αναφορικά με τις βροχοπτώσεις, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να προβλέπει μεγάλα ύψη βροχής και έντονους ανέμους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι παρακινδυνευμένο να δίδονται δημοσίως τέτοιες πληροφορίες,έστω και με πιθανότητα».



Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καντερές έγραψε στην ανάρτησή του:







Σε ανάρτηση μου έγραψα ότι στη διάρκεια της Παρασκευής θα έχουμε την επίδραση της τελευταίας για το Φεβρούαριο ψυχρής επιφάνειας ανάλογη εκείνης της περασμένης Τρίτης.



Αποκλείω την επίδραση γραμμής λαίλαπος (squall line),διότι το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύει το ψυχρό μέτωπο ξημερώντας Παρασκευή έχει βαρομετρική πίεση στο κέντρο 1005 hPa.Στη συνέχεια το μεσημέρι της Παρασκευής το χαμηλό πληρούται στα 1010 hPa και το ψυχρό μέτωπο διασχίζει νοητά Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πελοπόννησο.Ξημερώνοντας Σάββατο το χαμηλό εξασθενεί περισσότερο και το ψυχρό μέτωπο θα βρεθεί στις ακτές της Τουρκίας ,για να φύγει τη Κυριακή.





Στη γραμμή λαίλαπος τα ύψη βροχής είναι πολύ περισσότερα και οι καταιγίδες σε αυτή τη περίπτωση προηγούνται του ψυχρού μετώπου έως και 300 χιλιόμετρα!!



Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μετεωρολογικά Radars που μπορούσαν να εντοπιστούν και με τον ηχοβολισμό να δώσουν τι περιέχουν τα καταιγιδοφόρα αυτά σύννεφα που φθάνουν τα 10 και 15 χιλιόμετρα σε ύψος είναι παρακινδυνευμένο να δίδονται δημοσίως τέτοιες πληροφορίες,έστω και με πιθανότητα».



Σε δική του ανάρτηση, ο



Όπως λέει, από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά - Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.



Αναφορικά με τη «γραμμή λαίλαπας», ο κ. Καλλιάνος λέει χαρακτηριστικά:



«Οφείλω να διατηρήσω μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.



Ταυτόχρονα σημειώνει ότι παρόμοιες διατάξεις οργανωμένων καταιγίδων παρατηρούνται κάθε χρόνο αρκετές φορές και δεν συνιστούν κάτι πρωτοφανές ή ακραίο φαινόμενο για την Ελλάδα.



«Ωστόσο, η χωρική τους ανάπτυξη, η δυναμική τους οργάνωση και η εντυπωσιακή γραμμική τους δομή (είτε συνεχής, είτε σπασμένη) είναι στοιχεία που πάντοτε προκαλούν μετεωρολογικό ενδιαφέρον», αναφέρει.



Η πρόβλεψη της ΕΜΥ



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις

Ανεμοι: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

