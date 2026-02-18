Κακοκαιρία με πιθανή «γραμμή λαίλαπας» προβλέπει ο Καλλιάνος, επηρεάζεται και η Αττική, δείτε χάρτες

Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα



Γνώριμη η squall line

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα (τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης), ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο. Την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.«Οφείλω να διατηρήσω μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.Ταυτόχρονα σημειώνει ότι παρόμοιες διατάξεις οργανωμένων καταιγίδων παρατηρούνται κάθε χρόνο αρκετές φορές και δεν συνιστούν κάτι πρωτοφανές ή ακραίο φαινόμενο για την Ελλάδα. «Ωστόσο, η χωρική τους ανάπτυξη, η δυναμική τους οργάνωση και η εντυπωσιακή γραμμική τους δομή (είτε συνεχής, είτε σπασμένη) είναι στοιχεία που πάντοτε προκαλούν μετεωρολογικό ενδιαφέρον», αναφέρει.