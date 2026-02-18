Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που ήταν προς απέλαση
Είχαν λήξει τα χαρτιά του και θα οδηγούνταν σε απέλαση - Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται πως ένας κρατούμενος έχει διαφύγει

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου μετά από απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας που απέδρασε είναι ένας 20χρονος Αιγύπτιος και ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του. Ο Αιγύπτιος ήταν κρατούμενος στο Β' Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας δεν φορούσε χειροπέδες και εξαφανίστηκε από τα μάτια των αστυνομικών τρέχοντας μέσα στο πάρκο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ενώ εξετάζουν και κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στα δικαστήρια.


Όπως φαίνεται και σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR» μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός πως κρατούμενος έχει ξεφύγει από την Ευελπίδων, αστυνομικοί τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

