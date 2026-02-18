Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που ήταν προς απέλαση

Είχαν λήξει τα χαρτιά του και θα οδηγούνταν σε απέλαση - Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται πως ένας κρατούμενος έχει διαφύγει