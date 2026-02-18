Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Δημογλίδου για έργα στην Αττική Οδό: Δεν επηρεάζεται η έξοδος του τριήμερου
Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ εξηγεί τις ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, την επιβάρυνση σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ – Κανονικά η κυκλοφορία προς Ελευσίνα
Αναμενόμενη είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους δρόμους λόγω των έργων στη σήραγγα των Λιοσίων στην Αττική Οδό, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ωστόσο ενόψει και του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισήμανε ότι δεν επηρεάζεται η έξοδος επειδή ακριβώς αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα λειτουργεί κανονικά.
Ως προς το πώς τα έργα της Αττικής Οδού έχουν δημιουργήσει το κυκλοφοριακό κομφούζιο των τελευταίων ημερών σε Κηφισό και Λ. Αθηνών εξήγησε ότι όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού που εξυπηρετούσαν τους πολίτες από την Δυτική Αττική, ουσιαστικά από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω, εκεί που δεν μπορούν να εισέλθουν οι πολίτες, αναγκάζονται να ακολουθήσουν την Λεωφόρο Αθηνών, που είναι η μεγαλύτερη λεωφόρος, για να οδηγηθούν προς το ποτάμι, προς την λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια να μπορέσουν να εισέλθουν στην Αττική Οδό από την είσοδο της Μεταμόρφωσης.
«Οι πολίτες και οι οδηγοί που μας ακούν που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα, κατανοούν απόλυτα τι λέω. Και μάλιστα παρατηρήσαμε από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ότι υπήρχαν έτσι και αλλιώς περισσότερα οχήματα. Δηλαδή, έχουμε περισσότερα από 4.000 οχήματα επιπλέον σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Ήταν κάτι επιβαρυντικό. Ίσως συνδυάστηκε και με την απεργία των ταξί.
Από την πλευρά μας εμείς προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, κυρίως στη Λεωφόρο Αθηνών, γιατί είναι μια λεωφόρος που διαθέτει φανάρια, οπότε εκεί έχουν τοποθετηθεί 40 τροχονόμοι, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να διευκολύνουν την κίνηση των οδηγών ώστε να βγουν πιο γρήγορα στην λεωφόρο Κηφισού. Βέβαια εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις στη λεωφόρο Κηφισού και σκεφτείτε ότι έχουμε πάντα και τα απρόοπτα, την ακινητοποίηση ενός οχήματος, ένα τροχαίο. (…)
Από την πρώτη στιγμή έχουν τοποθετηθεί τροχονόμοι στα σημεία αυτά. Θα ήταν πολύ χειρότερη κατάσταση αν δεν υπήρχαν οι τροχονόμοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ξέρετε, τη Δευτέρα ήταν και μια μέρα η οποία ίσως περισσότερος κόσμος δεν γνώριζε ότι θα υπάρξουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρόλο που είχε επικοινωνηθεί αρκετά από τα μέσα, όπως και από την Ελληνική Αστυνομία και παρατηρήσαμε και κάποια απρόοπτα, είχαμε την ακινητοποίηση ενός μεγάλου φορτηγού κάποια στιγμή στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω τεχνικών προβλημάτων, είχαμε 2 τροχαία με υλικές ζημιές στο ύψος του Δαφνίου, είχαμε κάποια απρόοπτα που καταλαβαίνετε ότι επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε σχέση με το τριήμερο, για το οποίο η έξοδος των ταξιδιωτών ξεκινά ήδη από την Πέμπτη, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι δεν θα επηρεαστούν επειδή αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα λειτουργεί κανονικά.
«Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την είσοδο ουσιαστικά στην επιστροφή αν παραταθεί ο αποκλεισμός του συγκεκριμένου ρεύματος, θα έχουμε κάποια προβλήματα. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Η ενημέρωση που έχουμε είναι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει εκ νέου επικοινωνία της Ελληνικής Αστυνομίας με την εταιρεία που πραγματοποιεί τη συντήρηση για να ενημερώσουμε εγκαίρως και τον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι την Καθαρά Δευτέρα περιμένουμε την επιστροφή αρκετών εκδρομέων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα παραταθεί, χωρίς βέβαια να είμαστε σίγουροι. Θα υπάρχει σίγουρα έως και την Παρασκευή επίσημη ενημέρωση και από την Ελληνική Αστυνομία, ώστε οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν πριν αποχωρήσουν από το Λεκανοπέδιο ότι θα πρέπει να επιστρέψουν ίσως νωρίτερα και διαδοχικά, όχι όλοι μαζί τις βραδινές ώρες, όπως παρατηρούμε κάθε χρόνο» ανέφερε καταλήγοντας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
