Καταδικάστηκε ο μεθυσμένος επιβάτης που πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα σε πτήση προς Θεσσαλονίκη
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για διατάραξη ασφάλειας πτήσεων και παράβαση εντολών κυβερνήτη
Συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 57χρονο επιβάτη της πτήσης ο οποίος σε κατάσταση μέθης παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα του αεροσκάφους, πετώντας μπουκάλια με νερό.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για διατάραξη ασφάλειας πτήσεων και παράβαση εντολών κυβερνήτη, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επι τριετία.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης από την πόλη Κουτάισι της Γεωργίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος επιβάτης, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά. Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.
Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πληρώματος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί, λίγο μετά τις 21:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου.
