Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Χάος σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα
Χάος σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα
Απίστευτο περιστατικό στον αέρα – Ο 57χρονος που επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (16/2) κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης που από την πόλη Κουτάισι της Γεωργίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 57χρονος επιβάτης σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά.
Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.
Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πληρώματος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί, λίγο μετά τις 21:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 57χρονος επιβάτης σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά.
Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.
Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πληρώματος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί, λίγο μετά τις 21:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα