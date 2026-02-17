Χάος σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πτήση Αεροδρόμιο Μακεδονία

Χάος σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα

Απίστευτο περιστατικό στον αέρα – Ο 57χρονος που επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα

Χάος σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (16/2) κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης που από την πόλη Κουτάισι της Γεωργίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 57χρονος επιβάτης σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά.

Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πληρώματος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί, λίγο μετά τις 21:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης