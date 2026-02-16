Θεσσαλονίκη: Τελεσίγραφο στους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το τοιχίο - Στον εισαγγελέα αν δεν κάνουν άμεσες ενέργειες
Η κατάρρευση τμήματος της πρασιάς ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, μετά τις βροχοπτώσεις του Σαββάτου έχουν προκαλέσει αναστάτωση και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς
Από το 2015 υπήρχαν καταγγελίες κατοίκων για την επικίνδυνη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην πολυκατοικία επί της οδού Κνωσού 3, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής κατέρρευσε το τοιχίο αντιστήριξης.
Όπως αναφέρει στο protothema.gr ο Χρήστος Θεοδωρίδης, κτηματομεσίτης και κάτοικος της απέναντι πολυκατοικίας, από το 2015 είχαν απευθυνθεί στην πολεοδομία υποβάλλοντας καταγγελία για ρωγμές που υπήρχαν στην περίφραξή τους. «Η πολεοδομία τους έδωσε μια διορία 90 ημερών για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, αυτοί τα σοβάτισαν, δεν έκαναν τίποτα και βλέπετε τι έχει γίνει με την πάροδο του χρόνου».
Οι εικόνες που δημοσιεύει το protothema.gr από την κατάρρευση τμήματος της πρασιάς ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, μετά τις βροχοπτώσεις του Σαββάτου, είναι χαρακτηριστικές και έχουν προκαλέσει αναστάτωση και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς.
«Αυτές οι ρωγμές έχουν ανοίξει και τα πήρε όλα παραμάζωμα. Ήρθε η αστυνομία το πρωί της Κυριακής, έβαλε κορδέλα, μετακινήσαμε τα αυτοκίνητά μας και υποβάλαμε νέα καταγγελία στην πολεοδομία. Ήρθε ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος και τους έδωσαν διορία 20 ημερών να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Είναι επικίνδυνο, μπορεί να πέσει και να παρασύρει όλες τις πολυκατοικίες. Δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές, αλλά το κυριότερο είναι η σωματική μας ακεραιότητα. Εδώ ζουν ολόκληρες οικογένειες. Η καταγγελία είναι επώνυμη και ελπίζουμε ότι θα γίνουν γρήγορα όλες οι απαραίτητες ενέργειες», σημειώνει ο κ. Θεοδωρίδης.
Στο μεταξύ, ο Αντιδήμαρχος Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Αστικού Σχεδιασμού και Μικροέργων, Απόστολος Συμεωνίδης, τόνισε ότι η πολυκατοικία είναι κατοικήσιμη. Ωστόσο, επισήμανε ότι απαιτείται η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, καθώς αν δεν εκτελεστούν οι εργασίες, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
Όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μετά από αυτοψία που έγινε από τους ανθρώπους του Δήμου -ύστερα από ενημέρωση που είχαν για την καταγγελία στην αστυνομία- «υπάρχει η κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης. Προφανώς, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχική κατασκευή του δεν ήταν σωστά και αυτό με τη διάβρωση που, πιθανόν, είχε και με τη βροχή κατέρρευσε. Εμείς θα κάνουμε μια μελέτη και πιθανότατα αύριο θα τη δώσουμε στους ενοίκους της πολυκατοικίας που έχει το πρόβλημα και αυτοί θα καλεστούν με ιδιώτη μηχανικό και δικά τους μέσα να προβούν στις κατάλληλες εργασίες. Αν δεν προβούν σε αυτές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα το ορίσουμε εμείς, η υπόθεση θα πάει στον εισαγγελέα».
Σχετικά με την καταγγελία που τονίζουν οι κάτοικοι ότι είχαν υποβάλει από το 2015, ο κ. Συμεωνίδης διευκρινίζει ότι «η καταγγελία που έγινε πριν από δέκα χρόνια αφορούσε -από ό,τι είδαμε από τον φάκελο- κάποιες πέτρες που πέσανε και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδατε σήμερα. Εμείς ελέγξαμε τον φάκελο, και τότε είχε γίνει σύσταση. Κάτι έφτιαξαν αλλά αυτό μάλλον δεν ήταν σωστό και δέκα χρόνια μετά φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Πλέον, η υπόθεση είναι πιο σοβαρή, πολύ πιο επικίνδυνη από αυτό που ίσως έγινε καταγγελία πριν από δέκα χρόνια και αν η υπόθεση δεν προχωρήσει σωστά θα πάει στον εισαγγελέα. Μιλώντας με τους ιδιοκτήτες, έχουν επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και ελπίζω να το αποδείξουν κιόλας».
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όλη η πολυκατοικία είναι χτισμένη πάνω σε έναν βράχο και υπάρχει ιδιαίτερη μορφολογία που παίζει μεγάλο ρόλο.
