Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές
Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι είχαν προειδοποιήσει από το 2015 για ρωγμές και κίνδυνο κατάρρευσης χωρίς να γίνουν έργα στήριξης
Στη Θεσσαλονίκη μια πολυκατοικία στις Συκιές «κινδυνεύει» από μια πλαγιά… μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Στην οδό Θουκυδίδου, ακριβώς δίπλα σε πολυκατοικία υπάρχει μια πρασιά (σε βράχο) που συνορεύει με πολυκατοικία και ίσως και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, κατέρρευσε χθες το βράδυ.
Όπως όμως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2015, παρατηρώντας κάτω από την πρασιά ρωγμές ήδη από τότε. Είχαν ειδοποιήσει την πολεοδομία που είχε συστήσει να γίνουν εργασίες στήριξης, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάτι.
