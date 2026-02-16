ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κατολίσθηση Βροχοπτώσεις

Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι είχαν προειδοποιήσει από το 2015 για ρωγμές και κίνδυνο κατάρρευσης χωρίς να γίνουν έργα στήριξης

Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Θεσσαλονίκη μια πολυκατοικία στις Συκιές «κινδυνεύει» από μια πλαγιά… μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στην οδό Θουκυδίδου, ακριβώς δίπλα σε πολυκατοικία υπάρχει μια πρασιά (σε βράχο) που συνορεύει με πολυκατοικία και ίσως και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, κατέρρευσε χθες το βράδυ.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgg7ba9fxkqp)


Όπως όμως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2015, παρατηρώντας κάτω από την πρασιά ρωγμές ήδη από τότε. Είχαν ειδοποιήσει την πολεοδομία που είχε συστήσει να γίνουν εργασίες στήριξης, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάτι.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης