Κλείνει προσωρινά και το εργοστάσιο «Vitafree» του ιδιοκτήτη της Βιολάντα
Κλείνει προσωρινά και το εργοστάσιο «Vitafree» του ιδιοκτήτη της Βιολάντα
Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες»
Κλείνει προσωρινά από σήμερα Δευτέρα και το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το εργοστάσιο με την επωνυμία «Vitafree», το οποίο βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας. Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες».
Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Mε βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το εργοστάσιο με την επωνυμία «Vitafree», το οποίο βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας. Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες».
Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Mε βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα