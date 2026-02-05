Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στη Βιολάντα
ΕΛΛΑΔΑ
Βιολάντα Έκρηξη στη Βιολάντα Προπάνιο Εργοστάσιο Βιολάντα Τρίκαλα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στη Βιολάντα

Ο σωλήνας που προκάλεσε την έκρηξη τρύπησε πιθανόν από διάβρωση, σύμφωνα με πηγές

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στη Βιολάντα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
111 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο ντοκουμέντο του φθαρμένου σωλήνα από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα που έστειλε στον θάνατο πέντε γυναίκες, παρουσιάζει το protothema.gr.

Το σημείο εντοπίστηκε μετά την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Όπως φαίνεται και στις εικόνες, οι ερευνητές της Πυροσβεστικής βρίσκονται μέσα σε ένα σκαμμένο χαντάκι στον πάτο του οποίου βρίσκεται ο σωλήνας που παρουσιάζει διαρροή.

Δείτε το βίντεο:


Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές, ο σωλήνας που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα τρύπησε πιθανόν από διάβρωση.

violanta_2


Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης


Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν σήμερα έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων και από τα δύο σημεία. Συγκεκριμένα, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κλείσιμο
Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
111 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης