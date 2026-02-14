Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα
Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα
Η κατηγορία αναβαθμίστηκε μετά την αποκάλυψη ότι υπήρχαν αναφορές για έντονες οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ
Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στην μπισκοτοβιομηχανία.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Mε βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.
Αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και σε λίγο θα οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dger4tsn9cm9)
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgemtp8cwamx)
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.
«Δεχόμουν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη να παραβώ τις προδιαγραφές» ισχυρίστηκε ο υδραυλικός
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις υπόγειες σωληνώσεις, από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στη φονική πυρκαγιά. Ο υδραυλικός υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη για να παραβεί τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα θα είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης "ρίξε μου μία σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο". Του λέω "Δεν γίνεται έτσι, να ρίξω έναν σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές: μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά. Μου λέει ο ιδιοκτήτης: "
Εγώ δε σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω". Έτσι, αναγκάστηκα να το κάνω».
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη με ένταλμα του ανακριτή, σηματοδοτώντας νέα φάση στις έρευνες για την τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Mε βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.
Αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και σε λίγο θα οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.
«Δεχόμουν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη να παραβώ τις προδιαγραφές» ισχυρίστηκε ο υδραυλικός
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού που εγκατέστησε τις υπόγειες σωληνώσεις, από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στη φονική πυρκαγιά. Ο υδραυλικός υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη για να παραβεί τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα θα είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης "ρίξε μου μία σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο". Του λέω "Δεν γίνεται έτσι, να ρίξω έναν σωλήνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές: μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά. Μου λέει ο ιδιοκτήτης: "
Εγώ δε σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω". Έτσι, αναγκάστηκα να το κάνω».
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη με ένταλμα του ανακριτή, σηματοδοτώντας νέα φάση στις έρευνες για την τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα