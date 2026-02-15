«Τροπικό δάσος» ο Εθνικός Κήπος λόγω της αφρικανικής σκόνης: Δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μια πολύ διαφορετική όψη από τη συνηθισμένη έδωσε στον Εθνικό Κήπο το σφοδρό κύμα αφρικανικής σκόνης που «σκοτείνιασε» την Αττική από το πρωί της Κυριακής.

Η πανοραμική εικόνα από ψηλά δείχνει τον Εθνικό Κήπο να θυμίζει... τροπικό δάσος, καθώς τα δέντρα είναι τυλιγμένα σε μια «ομίχλη» που μοιάζει με την υψηλή υγρασία που συναντάται σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Δείτε βίντεο


Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης θα είναι αυξημένες και αύριο, Δευτέρα, στα νοτιοανατολικά, ωστόσο, σταδιακά έως στο τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

